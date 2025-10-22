Yina Calderón responsabilizó a Westcol si le pasa algo tras advertencias, esto dijo

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la polémica que se causó por su participación en Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer Westcol.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?

La creadora de contenido habló sobre su renuncia a su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri señalando que ha recibido diferentes advertencias por su comportamiento, por lo que, optó por responsabilizar a Westcol como dueño del evento y según ella, tras haber incitado a arremeter contra ella.

"He estado recibiendo amen*zas, entones prefiero curarme en salud y hacer responsable a la persona que tengo que hacer responsable porque ese día del evento él incitó al odi* y ese es Westcol. Empezó a decir unas cosas, ese día se le cayó la máscara y literal me di cuenta que ese tipo no me quería", dijo.

¿Qué dijo Westcol tras la renuncia de Yina Calderón?

El streamer se mostró muy molesto por la decisión de Yina Calderón de renunciar en el enfrentamiento y tildó de "asquerosa" a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia por no cumplir con su palabra.

“Cuando hay una persona sin valores, sin honor y sin respeto, no se puede hacer nada. Esa mujer queda vetada. Valdiri, te mereces una buena pelea, una buena contrincante, un buen rival. Te pido perdón, pero no controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que no representan a Colombia", expresó.

Asimismo, en su cuenta de X indicó lo triste que sentía al respecto, pues confesó que desde el primer día intentó que algo así no sucediera, por lo que, se disculpó con sus fanáticos que estaban a la espera de dicho enfrentamiento, el cual se catalogó como el combate más esperado de la noche.

Westcol no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Yina Calderón al respecto.

Por ahora Yina Calderón sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con sus polémicas opiniones y continúa preparándose para lo que será su participación en un reality en República Dominicana, a donde viajará en los próximos días y donde según reveló seguirá con su papel de villana.