Yina Calderón recordó con nostalgia cuando no tenía reconocimiento y dinero

Yina Calderón se mostró nostálgica al recordar cómo era su vida antes de ganar reconocimiento en las redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón revive su vida antes de la fama y el dinero
La nostálgica confesión de Yina Calderón sobre su vida antes del éxito. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón sorprendió recientemente a sus cientos de seguidores al compartir un inesperado recuerdo sobre cómo era su vida antes de ganar reconocimiento en las redes sociales a nivel nacional.

¿Cómo era la vida de Yina Calderón antes de ser reconocida en redes sociales?

Hace pocas horas la joven empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, compartió por medio de sus redes sociales una vieja fotografía en la que se aprecia cómo era su vida antes de ganar popularidad y reconocimiento en el mundo digital.

Así vivía Yina Calderón antes de la fama y el dinero
Yina Calderón recuerda su vida antes de ser reconocida. (Foto Canal RCN).

La fotografía publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se puede apreciar a Yina Calderón en compañía de dos de sus hermanas: Juliana y Claudia.

En la instantánea se puede ver cómo lucía Yina Calderón antes de todas sus intervenciones estéticas, además de un tono de cabello completamente diferente, pero muy característico de su personalidad.

La imagen fue compartida con un emotivo texto con el que Yina Calderón dejó ver su nostalgia al recordar esta etapa de su vida.

"No teníamos nada y éramos felices. Las amo, hermanas"

¿Cómo es la vida de Yina Calderón en la actualidad?

Vale la pena destacar que Yina Calderón ganó reconocimiento a nivel nacional tras participar en el reality del Canal RCN, ‘Protagonistas de Novela’ en el 2013. Tras su eliminación causada por una acción no permitida dentro del formato, Calderón decidió abrir sus redes sociales en donde logró acumular una gran fanaticada.

El pasado humilde que Yina Calderón evocó con nostalgia
Así era la vida de Yina Calderón antes de alcanzar la fama. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, con el paso de los años, la mujer perdió su primera cuenta en donde acumularía un millón de seguidores, afectándola fuertemente y avivando sus problemas con el alcohol.

Pese a las adversidades Calderón volvió a abrir nuevas cuentas en esta red social, pero estas también corrieron con la misma suerte. Sin embargo, actualmente la mujer cuenta con una nueva cuenta que ha logrado conservar con éxito.

Calderón cuenta con una empresa de fajas, además de otros productos de belleza y el cuidado personal.

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Yina asegura tener próximos proyectos de los que no ha dado muchos detalles.

