Yina Calderón revela verdad detrás de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri

La empresaria Yina Calderón reveló la razón detrás de su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri en el evento del streamer Westcol 'Stream Figthers 4'.

Las creadoras de contenido, que han protagonizado varias polémicas en redes sociales tras lanzarse fuertes comentarios en contra de la otra por varios años, se medirán en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre luego de aceptar la invitación del streamer Westcol para dicho evento.

En entrevista con Eva Rey, la influenciadora fue interrogada sobre dicho evento, a lo que ella sorprendió al revelar un curioso detalle detrás de su enfrentamiento.

Primero reiteró que su negociación con Westcol se dio por medio de su representante, quien le ofreció 50 millones de pesos colombianos por su participación y ella le pidió 70 millones de pesos, a lo que el streamer accedió.

Además, confesó que siente que Andrea Valdiri sueña con esa competencia, revelando que, en realidad Westcol la buscó porque la barranquillera la pidió a ella para poder estar en dicho evento.

"Esa mujer tiene unas ganas de darme en la ... como si yo le hubiera quitado el marido y aquí la moza es ella, yo nunca he sido moza y ya di mi palabra, me tocó. Les cuento, ella me pidió, le dijo a Westcol que si no era conmigo no pele*ba, imagínese las ganas de esa mujer de r*mperme la cara", confesó.