Isabella Ladera revela por qué no saldría con un hombre sin dinero: “fúnenme si quieren”

Isabella Ladera sorprendió en los últimos días con curiosa respuesta luego de ser interrogada por uno de sus seguidores en redes sociales respecto a ciertas condiciones que debe tener un hombre que esté interesado en salir con ella.

A través de su cuenta de Instagram, en donde Isabella Ladera acumula millones de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, actividad en la que muchos se mostraron interesados en conocer cuál su posición respecto a los hombres.

“¿Saldrías con alguien que no sea famoso ni de dinero?”, escribió uno de los internautas en la cajita de preguntas. Ante la curiosidad que este tema muchas veces genera, la modelo venezolana reveló que no tendría ningún inconveniente en estar con alguien que no sea famoso.

Sin embargo, fue contundente al mencionar que no le daría una oportunidad a una persona que tenga menos posibilidades económicas, esto bajo el argumento de que los hombres que tienen una vida frustrada solo aportan problemas a la relación, dejando así claro que, el dinero sí es importante a la hora de tener alguna intención de conquistarla.

A lo anterior, Ladera agregó un corto texto en el que dejó muy en firme su postura y lanzó el siguiente comentario: “fúnenme si quieren”.

Isabella Ladera reveló si saldría con un hombre sin dinero. Foto | Jason Koerner.

Como era de esperarse, la confesión de la también creadora de contenido vivió opiniones, pues, por un lado, hubo quienes se mostraron en completo acuerdo con su punto de vista, especialmente muchas mujeres que se sienten identificadas respecto a qué tipo de personas están dispuestas a aceptar en su vida.

Isabella Ladera y su condición para salir con un hombre. Foto | Giorgio VIERA.

No obstante, del otro lado, muchos manifestaron su rechazo sobre el tema, pues consideran que su visión es un poco interesada, además de considera que es inapropiado llamar a un hombre frustrado, cuando en la mayoría de veces esto responde a la falta de oportunidades.

Por ahora, Isabella se encuentra disfrutando de su soledad, pues cabe mencionar que desde que terminó su relación con el cantante Beéle, ha dejado ver una nueva faceta de su vida en la que intenta mostrarse mucho más real con cada uno de los procesos que vive como mamá.