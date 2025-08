Wendy Guevara responde tras la filtración de un polémico video en redes

La influencer y conductora Wendy Guevara vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras la aparición no autorizada de un video en sus redes sociales. Aunque la situación podría haber desatado un escándalo de grandes proporciones, la reacción de Wendy fue contundente y sin dramatismos: eligió el camino de la verdad, la tranquilidad y el buen humor.

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara ante la filtración del video?

Lejos de esconderse o emitir comunicados, Wendy optó por hablar con su audiencia a través de una transmisión en vivo. Allí explicó que su cuenta fue vulnerada días después de que le robaran el celular, y que desde esa plataforma se publicó el video sin su consentimiento. “Se metieron a mi Instagram y desde ahí lo subieron”, dijo sin rodeos. Pese a lo delicado del asunto, la influencer decidió no caer en la angustia y enfrentarlo con franqueza.

¿Wendy Guevara tomará acciones legales?

Aunque muchos han sugerido que podría ampararse en la Ley Olimpia, que protege la privacidad digital en México, Wendy no ha confirmado si emprenderá acciones jurídicas. En lugar de victimizarse, habló con claridad: “Eso no está en mis manos. Si eso lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”. Con esta frase, la influencer no solo restó dramatismo al asunto, sino que también señaló que este tipo de vulneraciones le han sucedido a figuras públicas en todo el mundo.

¿Esto afectará el trabajo de Wendy Guevara en televisión?

Actualmente, Wendy forma parte del equipo de La Casa de los Famosos México como presentadora digital. Ante la preocupación de sus seguidores sobre su permanencia en el programa, fue ella misma quien aclaró que ya había hablado con sus superiores. “Pensé que me iban a regañar, pero me dijeron: ‘No eres la primera a la que le pasa, no te sientas protagonista’”, compartió entre risas. Con esta actitud, dejó claro que su compromiso profesional sigue firme y que esta situación no detendrá su carrera.

Wendy Guevara rompe el silencio tras la filtración de un video en redes sociales

¿Por qué el público apoya a Wendy Guevara en medio de la controversia?

Lejos de mostrar culpa o vergüenza, Wendy fue honesta sobre sus decisiones personales y se mostró fuerte ante la exposición. “Es algo que todos hacemos”, dijo, aludiendo a la naturaleza privada del contenido filtrado. La autenticidad con la que se ha expresado le ha valido una ola de apoyo en redes sociales, donde su comunidad ha respaldado su derecho a la privacidad.

Con casi ocho millones de seguidores en Instagram, Wendy Guevara ha construido una carrera basada en su sinceridad, su espontaneidad y su conexión con el público.