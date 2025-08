Paulina Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, causó emoción en redes sociales al compartir nuevas fotografías de su padre junto a quien fuera su esposa por varios años, Graciela Fernández.

¿Cuáles fueron las fotos que compartió la hija de Chespirito de él y su primera esposa?

Paulina reveló las instantáneas mediante su cuenta de Instagram, donde suma más de 30 mil seguidores. La publicación ya suma más de 20 mil “likes” y más de 600 comentarios.

Artículos relacionados Karina García Karina García reaccionó a seguidora que habló del pago por criticar a la ‘Toxi Costeña’

Las imágenes dejaron en evidencia el gran amor que unía al creador de El Chavo del 8 con Graciela. En una de ellas, incluso, se aprecia que la mujer lo mira profundamente y con gran admiración.

“Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”, escribió Paulina, quien junto a su hermano Roberto escribió el guion de la bioserie de Chespirito, la cual sacó a la luz detalles poco conocidos de la vida personal del actor, productor y comediante mexicano.



Las fotos reveladas por la hija del también cantante y libretista, que falleció en noviembre del 2014, desataron muchas reacciones en redes sociales y provocaron comentarios de todo tipo, algunos de ellos, incluso, recordando a Florinda Meza.

“La primer y legítima Esposa del Chavo”, “quédate con quien te mire como Graciela mira a Roberto en la última foto”, “Doña Graciela, que mujer más bella”, “que elegancia la de Chelita. Por fin se le hizo justicia”, “tu mamá como lo miraba con amor”.

Roberto Gómez Bolaños se hizo célebre en toda Latinoamérica por crear el universo de Chespirito, del cual hacen parte entrañables personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín. Su vida, retratada en una bioserie, dejó en evidencia muchos aspectos de su vida personal, más allá del éxito de sus creaciones televisivas.

Chespirito se casó con Florinda Meza tras romper su relación con Graciela Fernández. AFP / Susana González

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valentina Taguado reveló si tiene sentimientos por Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

Entre otros momentos, la serie muestra cómo se fue enamorando de Florinda Meza, quien interpretaba a Doña Florinda, y cómo inició esta historia de amor cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández.

Esos detalles, justamente, han desatado críticas contra ‘Doña Florinda’, por lo que ella en varias ocasiones ha decidido dar su versión de los hechos buscando limpiar su nombre.

¿Qué dijo Carlos Villagrán 'Quico' sobre la bioserie de Chespirito?

La producción, asimismo, muestra los conflictos que se vivían al interior entre Chespirito y Carlos Villagrán, quien personificaba a ‘Quico’. Esas diferencias, justamente, llevaron a la partida de Villagrán de la vecindad de El Chavo a finales de la década de los 70.

Recientemente, en medio de una visita a Perú, Villagrán decidió hablar sobre la bioserie y contó su punto de vista.

Roberto Gómez Bolaños llevó por varios años una tensa relación con Carlos Villagrán. AFP / Darío León

“No es asunto mío, no tengo tema, no contesto ese tipo de preguntas. Yo ya hice mi trabajo, ustedes vieron mi trabajo como Carlos Villagrán, ahí está mi trabajo, ustedes me pueden juzgar. Yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie”, dijo el actor mexicano que, pese las presiones, nunca dejó de interpretar al intrépido niño de traje de marinero y cachetes inflados.

Artículos relacionados Talento internacional El primer beso de Chespirito y Florinda Meza: él aún estaba casado

Villagrán destacó que su intención no es ahondar en viejas heridas y prefirió no dar una opinión certera sobre Chespirito.