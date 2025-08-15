Yina Calderón recordó cómo lucía en Protagonistas e hizo confesión: "No siempre fui mala"

Yina Calderón tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no ha parado de dar de qué hablar en redes sociales y sus publicaciones pocas veces pasan por desapercibidas.

¿Qué reveló Yina Calderón de su paso por Protagonistas del Canal RCN?

Yina Calderón se dio a conocer en televisión nacional en el 2013 cuando tenía 21 años y fue una de las elegidas para participar en el reality Protagonistas de Nuestra Tele.

En aquel entonces, la huilense logró llamar la atención de los televidentes por carismática y espontanea personalidad, sumado a su historia de vida, la cual conmovió a muchos.

Precisamente, Yina quiso desempolvar un recuerdo de aquella época en donde mostró la intro que tenía el programa en donde aparecía ella junto a los demás participantes.

Frente a este reality y momento en su vida, Yina aseguró que en ese entonces fue la 'buena' de la competencia y que la mala de aquel entonces era la presentadora Johanna Yepes.

Esta fue mi temporada, la villana era Johanna Yepes y yo era la buena. No siempre fui mala.

¿Cómo lucía Yina Calderón en Protagonistas?

Yina Calderón aseguró con su recuerdo de Protagonistas que no siempre fue la 'villana' de la historia, así como lo quiso ser en La casa de los famosos Colombia.

Este video de Yina Calderón ha llamado la atención de los internautas por su gran cambio físico desde entonces hasta la actualidad.

Yina Calderón ha dejado claro que la gran diferencia de cuando estuvo en Protagonistas vs. La casa de los famosos Colombia es que en el 2013 no tenía presupuesto económico y por eso no se había hecho ningún retoque físico.

La influenciadora ha sido directa al momento de hablar de sus procedimientos físicos, revelando que se ha hecho varios retoques como la rinoplastia, bichectomía, mentón, lipomarcación abdominal, entre otros.

Yina Calderón participó en Protagonistas de Nuestra Tele en 2013. (Foto Canal RCN)

¿Por qué expulsaron a Yina Calderón de Protagonistas?

El paso de Yina Calderón por Protagonistas fue bastante comentado por su derroche de personalidad y forma de expresarse sin filtro, lo cual le costó algunas diferencias y problemas con sus compañeros.

En el tema de convivencia, Yina Calderón tuvo momentos recordados como cuando logró darle un beso al cantante Maluma en su visita a la casa estudio, no obstante, también tuvo otros no tan buenos como su pelea con Juver, la cual provocó su expulsión del reality.

Yina Calderón en medio de una discusión con su compañero le lanzó un objeto que logró impactarle en su espalda, rompiendo así una regla del reality y por ende, tuvo que ser expulsada.