Jorge Herrera criticó físico de Claudia Bahamón en MasterChef: así reaccionó

El actor Jorge Herrera, recordado por su papel de don Hermes en Yo soy Betty, la fea, sorprendió a la presentadora Claudia Bahamón con un comentario sobre su físico en MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue el comentario que Jorge Herrera le hizo a Claudia Bahamón sobre su físico?

El actor se ha caracterizado a lo largo de la temporada actual de MasterChef Celebrity por su forma de ser directa y sin filtros al momento de decir lo que piensa o siente.

Esto quedó demostrado en una reciente prueba de MasterChef Celebrity cuando se encontró con la presentadora Claudia Bahamón en la despensa.

Claudia Bahamón le preguntó a Jorge si tenía alguna receta de la cultura de Aruba para hacer en el reto que así lo exigía con productos del mar.

Jorge, usted si debe tener mucha cultura de Aruba, siempre tiene un as bajo la manga.

El actor sorprendió a la presentadora con su respuesta y también con un comentario sobre su físico y look de ese día, Jorge la comparó con un calamar.

¿Por qué está disfrazada de calamar?

Jorge Herrera sorprendió a Claudia Bahamón con comentario sobre su look. (Foto del Canal RCN.)

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón al comentario de Jorge Herrera?

Claudia Bahamón quedó en shock con el comentario, pero seguido a esto soltó una gran carcajada que demostró que se tomó el comentario con humor.

Además, Claudia Bahamón decidió presumir su look que le criticó Jorge Herrera y expresar de manera irónica que el calamar "más rico de todos".

El actor por su parte aseguró detrás de cámaras que ya antes le había expresado a la presentadora que su look de ese día la hacía parecer como un calamar.

Yo ya le había dicho, pero me dio papaya y ahí se lo dije. Ella se quedó pensando pero le dio risa.

¿Cómo reaccionaron los participantes al comentario de Jorge Herrera a Claudia Bahamón?

Como era de esperarse, este comentario que Jorge Herrera le hizo a Claudia Bahamón sobre su físico no pasó por desapercibido entre algunos participantes que pudieron verlo en la pantalla.

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Valeria quedaron sorprendidas con el comentario, pero también se divirtieron con él y hasta sacaron chistes.

Uno de esos chistes fue el de "Calamar Bahamón", haciendo alusión al comentario de Jorge Herrera sobre el físico de la presentadora.