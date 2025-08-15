Carolina Cruz despide a su perrita “Lolita” y acompaña a su hijo en el duelo

En medio de la rutina familiar y los compromisos profesionales, la presentadora Carolina Cruz atraviesa días de profunda tristeza tras la partida de “Lolita”, una mascota que durante años fue parte fundamental de su hogar y que dejó una huella imborrable en sus vidas.

¿Cómo compartió Carolina Cruz la noticia con sus seguidores?

La noticia ha sido especialmente difícil para su hijo, Mati, quien compartía un vínculo muy especial con la perrita, según relató la propia Carolina en redes sociales, explicarle a un niño que un ser querido de cuatro patas ya no estará más no es sencillo.

La pérdida de una mascota, para los más pequeños, suele ser la primera experiencia real con el concepto de la muerte, y en este caso, la presentadora ha buscado transmitirle a su hijo que dejar ir, por doloroso que parezca, también es un gesto de amor.

El proceso ha estado acompañado de lágrimas, abrazos y conversaciones sinceras. Carolina, como madre, ha asumido el papel de sostén emocional, recordándole a su hijo que siempre podrá encontrar en ella un lugar seguro para expresar lo que siente.

¿Es la primera pérdida que tiene Carolina Cruz con sus mascotas?

Este adiós no ha sido la única pérdida que la familia ha recibido en el último tiempo. Recientemente, otra de sus perritas también falleció, dejando un vacío adicional en el hogar.

La presentadora ha demostrado una vez más su cercanía con sus seguidores al compartir este capítulo íntimo de su vida, lejos de ocultar el dolor, decidió mostrarlo, recordando que las despedidas, aunque inevitables, pueden afrontarse con amor y respeto por quienes partieron.

Para Carolina y su hijo, el recuerdo de “Lolita” y de su otra perrita sigue vivo en cada rincón de su casa y en sus corazones, y aunque el dolor aún esté presente, el tiempo ayudará a que las lágrimas se transformen en sonrisas al recordar todo lo que compartieron.