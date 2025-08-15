Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Cruz despide a su perrita “Lolita” y acompaña a su hijo en el duelo

Carolina Cruz enfrenta la partida de su mascota “Lolita” y, con amor, guía a su hijo Mati en su primer adiós a un ser querido.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Dos despedidas en poco tiempo… así vive Carolina Cruz la ausencia de sus queridas mascotas.
Carolina Cruz compartió con sus seguidores cómo afronta el duelo por la pérdida de “Lolita”, su fiel compañera. Foto Freepik

En medio de la rutina familiar y los compromisos profesionales, la presentadora Carolina Cruz atraviesa días de profunda tristeza tras la partida de “Lolita”, una mascota que durante años fue parte fundamental de su hogar y que dejó una huella imborrable en sus vidas.

Artículos relacionados

¿Cómo compartió Carolina Cruz la noticia con sus seguidores?

La noticia ha sido especialmente difícil para su hijo, Mati, quien compartía un vínculo muy especial con la perrita, según relató la propia Carolina en redes sociales, explicarle a un niño que un ser querido de cuatro patas ya no estará más no es sencillo.

La pérdida de una mascota, para los más pequeños, suele ser la primera experiencia real con el concepto de la muerte, y en este caso, la presentadora ha buscado transmitirle a su hijo que dejar ir, por doloroso que parezca, también es un gesto de amor.

Artículos relacionados

El proceso ha estado acompañado de lágrimas, abrazos y conversaciones sinceras. Carolina, como madre, ha asumido el papel de sostén emocional, recordándole a su hijo que siempre podrá encontrar en ella un lugar seguro para expresar lo que siente.

1.Carolina Cruz reveló el especial vínculo que su hijo Mati tenía con “Lolita”.
2. El adiós de “Lolita” llega poco después de la partida de otra mascota de la familia de Carolina Cruz. Foto Freepik

¿Es la primera pérdida que tiene Carolina Cruz con sus mascotas?

Este adiós no ha sido la única pérdida que la familia ha recibido en el último tiempo. Recientemente, otra de sus perritas también falleció, dejando un vacío adicional en el hogar.

La presentadora ha demostrado una vez más su cercanía con sus seguidores al compartir este capítulo íntimo de su vida, lejos de ocultar el dolor, decidió mostrarlo, recordando que las despedidas, aunque inevitables, pueden afrontarse con amor y respeto por quienes partieron.

Artículos relacionados

LEAD (110-130 caracteres)Carolina Cruz enfrenta la partida de su mascota “Lolita” y, con amor, guía a su hijo Mati en su primer adiós a un ser querido.
4. “Lolita” dejó huella en el hogar de Carolina Cruz y en el corazón de su hijo Mati. Foto Freepik

Para Carolina y su hijo, el recuerdo de “Lolita” y de su otra perrita sigue vivo en cada rincón de su casa y en sus corazones, y aunque el dolor aún esté presente, el tiempo ayudará a que las lágrimas se transformen en sonrisas al recordar todo lo que compartieron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amiga de Alejandra Gómez rompió el silencio Talento nacional

Mejor amiga de Alejandra Gómez reveló detalles del fallecimiento de la periodista

María Rojas, amiga de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: "Estaba pasando por una difícil situación".

Paramédicos atienden de emergencia a La Karola Talento nacional

Paramédicos atienden de emergencia a Karola en La Casa de Alofoke por complicaciones de salud

Paramédicos ingresaron de emergencia a La Casa de Alofoke para atender a Karola por complicaciones de salud menstrual.

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales Christian Nodal

Así es el vínculo de Ángela Aguilar con la hija de Christian Nodal

Christian Nodal confesó que Ángela Aguilar ha sido clave en su vínculo con Inti, dándole amor, comprensión e inclusión en su hogar.

Lo más superlike

Betty la fea

Ana María Orozco habla acerca de la nueva temporada de Betty la fea, la historia continúa

Ana María Orozco habla sobre la segunda temporada de Betty, la Fea y cómo la historia evoluciona 20 años después.

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO