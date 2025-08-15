Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se revela la causa de muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017

Revelan la causa de muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, fallecida a los 30 años.

Claudia Jaramillo Martínez
Kseniya Alexandrova
Se revela la causa de muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017. (Foto Frazer Harrison / AFP) (Foto FreePik)

La modelo rusa Kseniya Alexandrova, reconocida por su participación en Miss Universo 2017, falleció a los 30 años, noticia que fue confirmada recientemente por su familia y su agencia de modelos.

Su repentina partida ha conmocionado al mundo de la moda y a quienes la conocieron.

¿Cuál fue la causa de muerte de Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017?

La modelo y Miss Universo Rusia 2017 falleció a causa de un accidente automovilístico.

Según reportes de medios rusos, el accidente tuvo lugar el pasado 5 de julio en la región de Tver, cuando Kseniya y su esposo viajaban en su auto.

Un alce cruzó inesperadamente la vía y el choque fue inevitable, provocándole a la modelo una lesión craneoencefálica severa.

En un primer momento, fue atendida en un hospital de Rzhev y luego trasladada al Instituto Sklifosovsky de Moscú, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

Aunque logró recuperar la consciencia, su estado de salud se complicó debido a meningitis, una inflamación cerebral posterior y sepsis, complicaciones que derivaron en su fallecimiento el 12 de agosto de 2025, según informó su esposo.

La noticia fue confirmada, primeramente, por su agencia, Modus Vivendis, que lamentó su partida describiéndola como “talentosa, carismática e increíblemente luminosa”, capaz de inspirar y brindar afecto a quienes la rodeaban.

Kseniya Alexandrova
La modelo Kseniya Alexandrova falleció a causa de un accidente automovilístico. (Foto Frazer Harrison / AFP) (Foto FreePik)

¿Quién fue Kseniya Alexandrova, Miss Universo 2017?

Kseniya Alexandrova fue modelo, presentadora de televisión y psicoterapeuta. Alcanzó reconocimiento internacional en 2017, cuando obtuvo el título de primera finalista de Miss Universo Rusia y representó a su país en Miss Universo.

Estudió Finanzas y Crédito en la Universidad Rusa de Economía Plejánov y se formó en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino. En 2022, obtuvo un título en Psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú.

Inició su trayectoria como modelo a los 19 años en la agencia Modus Vivendis, combinando su carrera en la moda con trabajos como presentadora y el ejercicio de la psicoterapia, uniendo así el mundo del espectáculo con su compromiso por la salud mental.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el fallecimiento de Kseniya Alexandrova?

Entre las reacciones más destacadas estuvo la de Laura Barjum, Miss Universe Colombia 2017, quien compartió en Instagram un emotivo mensaje recordando a su compañera de certamen.

La colombiana publicó una foto de ambas en 2017 con el mensaje: “Compartiendo escenario con una de las niñas más dulces que he conocido”.

Laura relató que, al recibir la noticia, intentó desmentirla, pero al confirmarse, expresó su tristeza y recordó una anécdota: en un salón lleno de personas, Kseniya la llamó por su nombre y la abrazó con una enorme sonrisa, como si se conocieran desde siempre, aunque apenas se estaban presentando.

En su mensaje, Barjum resaltó la amabilidad y calidez de la rusa, y envió sus condolencias a su esposo, familiares y amigos.

“Vuela alto, hermosa, y hasta la próxima…”, concluyó la presentadora y modelo.

La Organización Miss Universe también se pronunció en redes sociales, lamentando su muerte:

“Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universe y más allá. Que su memoria continúe inspirando amabilidad, fortaleza y amor en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla”.

