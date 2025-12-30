Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reapareció acompañada de Asaf y confirmó nuevos procedimientos estéticos

En las últimas horas, Yina Calderón causó furor al mostrarse desde el consultorio del especialista que estará a cargo de "tunearla".

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón confirmó que se hará nuevo procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, la influenciadora Yina Calderón captó la atención de sus seguidores tras confirmar que se someterá a un nuevo procedimiento estético con el promete sorprender con su transformación física.

¿Cuál es el nuevo procedimiento que se realizará Yina Calderón? Esto dijo

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido aparece con frecuencia causó furor al mostrarse desde el consultorio del médico que estará a cargo de esta nueva intervención.

"Bueno yo ya estoy acá donde mi c1rujano, esperándolo que no ha llegado y yo toda cumplida, vean quien me está acompañando", señaló Calderón dejando ver detalles del lugar.

Dicho esto, procedió a presumir que, en esta oportunidad se encuentra en compañía de Asaf Torres, quien segundos después advierte que Yina al parecer no solo se hará un solo procedimiento, sino que será varios, "se va a hacer la tuneada de la vida", aseguró.

¿Yina Calderón se hizo nuevo procedimiento estético?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se trata de "cualquier cosita", y aunque no contó mayores detalles de la intervención que se hará, si se mostró emocionada por los cambios que se vienen.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón sorprendió con noticia sobre procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

En cuanto a la opinión de Asaf, reveló que él considera que las mujeres de este país se operan todo, "hasta las puertas", señaló, sin embargo, ella se mostró en desacuerdo con su punto de vista y hasta le preguntó a él sobre los procedimientos que se ha realizado.

¿Cuándo llegó Asaf, el amigo de Yina Calderón a Colombia?

Tal y como lo confirmó el dominicano en octubre pasado cuando dijo que pasaría las fiestas de fin de año en Colombia y con Yina Calderón, recientemente el hombre arribó a Colombia, hecho con le cumplió su promesa a la empresaria de fajas, quien más tarde presumió en sus historias su llegada al país.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón se hará retoque estético, así lo confirmó. Foto | Canal RCN.

Por ahora, seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, continúan expectantes por conocer qué otras sorpresas traerá la visita del boricua, pues lo último que se supo es que, al parecer viajará al Huila con la influenciadora.

