Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reaccionó tras la muerte de B-King, exesposo de Marcela Reyes

La empresaria Yina Calderón se pronunció luego de que revelaran que encontraron al artista B-King sin vida en México.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón tras supuesta muerte de B King
Yina Calderón se pronuncia tras supuesta muerte de B King/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reaccionó tras conocer que el cantante B-King fue encontrado sin vida luego de varios días de estar desaparecido en México.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de B-King?

Desde el 16 de septiembre el artista B-King, exesposo de la Dj Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido luego de viajar a México para unas presentaciones y no volverse a saber de él.

Su mánager detalló que la última vez que se supo del paradero del artista tras ir al gimnasio, pero después perdió toda comunicación con él y las cámaras de la salida del establecimiento no lograron filmar su salida, pues se aprecian son los árboles de la zona.

Según confirmó la Fiscalía de México el cantante fue hallado sin vida junto al Dj colombiano Regio Clown.

Al parecer, según han indicado las autoridades mexicanas habría sido un h*micidio.

Sin embargo, se desconocen las causas, por lo que, se siguen en investigaciones para esclarecer los hechos de la lamentable pérdida de los artistas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la muerte de B-King?

La empresaria decidió reaccionar a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, sobre la dolorosa noticia, detallando que esperaba que todo fuera falso.

Además, decidió enviarle un mensaje a la familia del artista manifestándole todo su apoyo.

"Dios mío, ¿será verdad que encontraron a B-King sin vida. Dios mío ojalá sea falso. Mucha fuerza para su familia", escribió.

Artículos relacionados

Tras su reacción varios seguidores coincidieron con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia e indicaron que les gustaría que dicha información fuera totalmente falsa y que el artista regresara nuevamente a Colombia junto a su familia con vida y siguiendo con su sueño de ser un gran cantante.

Otros aprovecharon para enviarle un mensaje de sentido de pésame a la familia del cantante y expresar la profunda tristeza que siente por esta lamentable situación.

Mientras tanto, la familia del artista y la Dj Marcela Reyes siguen sin pronunciarse tras la confirmarse la dolorosa partida del cantante por autoridades mexicanas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King Talento nacional

Recuerdan cariñoso video que B-King alcanzó a grabar con su hermana antes de su muerte

Stefania Agudelo, hermanan de B-King, estaba desesperada por hallar al artista. Hace un tiempo, grabaron un amoroso video.

B King muerto Talento nacional

Hallan muerto a B-King, revelan foto tras su hallazgo

Hallan sin vida al artista B-King y al Dj Regio Clown tras varios días desaparecidos luego de viajar a México.

Encuentran muerto al cantante colombiano B-King en México Talento nacional

Autoridades mexicanas encontraron dos cuerpos que podrían ser de B-King y Regio Clown

El cantante colombiano B-King fue hallado muerto en México tras una semana desaparecido en Ciudad de México.

Lo más superlike

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

De los patios escolares en Medellín al escenario del Balón de Oro, la historia de Blessd es constancia, amistad y sueños cumplidos.

Ella es Aitana Bonmatí, ganadora del balón de oro Talento internacional

Ella es Aitana Bonmatí, la futbolista española que ganó su tercer Balón de Oro

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa Betty la fea

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?