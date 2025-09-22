Yina Calderón reaccionó tras la muerte de B-King, exesposo de Marcela Reyes

La empresaria Yina Calderón reaccionó tras conocer que el cantante B-King fue encontrado sin vida luego de varios días de estar desaparecido en México.

¿Qué se sabe de la muerte de B-King?

Desde el 16 de septiembre el artista B-King, exesposo de la Dj Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido luego de viajar a México para unas presentaciones y no volverse a saber de él.

Su mánager detalló que la última vez que se supo del paradero del artista tras ir al gimnasio, pero después perdió toda comunicación con él y las cámaras de la salida del establecimiento no lograron filmar su salida, pues se aprecian son los árboles de la zona.

Según confirmó la Fiscalía de México el cantante fue hallado sin vida junto al Dj colombiano Regio Clown.

Al parecer, según han indicado las autoridades mexicanas habría sido un h*micidio.

Sin embargo, se desconocen las causas, por lo que, se siguen en investigaciones para esclarecer los hechos de la lamentable pérdida de los artistas.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras la muerte de B-King?

La empresaria decidió reaccionar a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, sobre la dolorosa noticia, detallando que esperaba que todo fuera falso.

Además, decidió enviarle un mensaje a la familia del artista manifestándole todo su apoyo.

"Dios mío, ¿será verdad que encontraron a B-King sin vida. Dios mío ojalá sea falso. Mucha fuerza para su familia", escribió.

Tras su reacción varios seguidores coincidieron con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia e indicaron que les gustaría que dicha información fuera totalmente falsa y que el artista regresara nuevamente a Colombia junto a su familia con vida y siguiendo con su sueño de ser un gran cantante.

Otros aprovecharon para enviarle un mensaje de sentido de pésame a la familia del cantante y expresar la profunda tristeza que siente por esta lamentable situación.

Mientras tanto, la familia del artista y la Dj Marcela Reyes siguen sin pronunciarse tras la confirmarse la dolorosa partida del cantante por autoridades mexicanas.