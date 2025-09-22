Mánager de B-King reacciona tras confirmarse la muerte del cantante
El mánager de B-King se pronunció tras conocerse el lamentable fallecimiento del cantante.
Juan Camilo Gallego Toro, mánager el cantante B-King reaccionó tras confirmarse el fallecimiento del artista, quien fue hallado sin vida junto al Dj Regio Clown.
¿Cómo se confirmó la muerte de B-King tras su desaparición?
Las autoridades de México, país en el que se encontraba el artista cumpliendo con algunos de sus conciertos y promocionando su música, confirmaron el hallazgo de los artistas sin vida en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla.
Desde el 16 de septiembre se reportaron a los músicos como desaparecidos luego de que ambos asistieran juntos al gimnasio y después de eso se perdiera la comunicación con ellos.
Este 22 de septiembre se dio a conocer la lamentable noticia del hallazgo de ambos sin vida, al parecer luego de haber sido secuestrados y posteriormente asesinad*s.
Los entes responsables se encuentran en investigaciones al respecto para esclarecer lo sucedido.
¿Cómo reaccionó el mánager de B-King tras confirmarse la muerte del cantante y el DJ Regio Clown?
El mánager del cantante utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, para dedicar un sentido mensaje en medio de este momento tan difícil para él y la familia del artista.
"Descansa en paz", reposteó en sus historias en la red social.
Además, compartió una imagen del Dj Regio Clown, a quien también le dedicó sentidas palabras, agregando: "Vuelta alto amigo".
Cabe recordar que, el mánager del artista decidió hacer pública la situación de los artistas para poder encontrarlos y señaló que él estaba resguardándose en un lugar seguro sin darle los datos a muchas personas por su seguridad.
Tras sus declaraciones y dedicatorias tras la partida de los artistas varios internautas reaccionaron y se sumaron a sus palabras lamentando la partida de los músicos y deseándoles un buen descanso luego de su dolorosa partida.
Por ahora, los internautas están a la espera de conocer más detalles sobre el lamentable fallecimiento de los artistas y cuando serán las exequias para darles una despedida digna y si las realizarán en Colombia, donde sus fanáticos esperan poder darles su último adiós.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike