Mánager de B-King reacciona tras confirmarse la muerte del cantante

Juan Camilo Gallego Toro, mánager el cantante B-King reaccionó tras confirmarse el fallecimiento del artista, quien fue hallado sin vida junto al Dj Regio Clown.

¿Cómo se confirmó la muerte de B-King tras su desaparición?

Las autoridades de México, país en el que se encontraba el artista cumpliendo con algunos de sus conciertos y promocionando su música, confirmaron el hallazgo de los artistas sin vida en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla.

Desde el 16 de septiembre se reportaron a los músicos como desaparecidos luego de que ambos asistieran juntos al gimnasio y después de eso se perdiera la comunicación con ellos.

Este 22 de septiembre se dio a conocer la lamentable noticia del hallazgo de ambos sin vida, al parecer luego de haber sido secuestrados y posteriormente asesinad*s.

Los entes responsables se encuentran en investigaciones al respecto para esclarecer lo sucedido.

¿Cómo reaccionó el mánager de B-King tras confirmarse la muerte del cantante y el DJ Regio Clown?

El mánager del cantante utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, para dedicar un sentido mensaje en medio de este momento tan difícil para él y la familia del artista.

"Descansa en paz", reposteó en sus historias en la red social.

Además, compartió una imagen del Dj Regio Clown, a quien también le dedicó sentidas palabras, agregando: "Vuelta alto amigo".

Cabe recordar que, el mánager del artista decidió hacer pública la situación de los artistas para poder encontrarlos y señaló que él estaba resguardándose en un lugar seguro sin darle los datos a muchas personas por su seguridad.

Tras sus declaraciones y dedicatorias tras la partida de los artistas varios internautas reaccionaron y se sumaron a sus palabras lamentando la partida de los músicos y deseándoles un buen descanso luego de su dolorosa partida.

Por ahora, los internautas están a la espera de conocer más detalles sobre el lamentable fallecimiento de los artistas y cuando serán las exequias para darles una despedida digna y si las realizarán en Colombia, donde sus fanáticos esperan poder darles su último adiós.