Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mánager de B-King reacciona tras confirmarse la muerte del cantante

El mánager de B-King se pronunció tras conocerse el lamentable fallecimiento del cantante.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Manager de B-King se pronuncia
Manager de B-King le dedica sentido mensaje tras su muerte/Buen Día, Colombia

Juan Camilo Gallego Toro, mánager el cantante B-King reaccionó tras confirmarse el fallecimiento del artista, quien fue hallado sin vida junto al Dj Regio Clown.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó la muerte de B-King tras su desaparición?

Las autoridades de México, país en el que se encontraba el artista cumpliendo con algunos de sus conciertos y promocionando su música, confirmaron el hallazgo de los artistas sin vida en el municipio de Cocotitlán, sobre la México Cuautla.

Desde el 16 de septiembre se reportaron a los músicos como desaparecidos luego de que ambos asistieran juntos al gimnasio y después de eso se perdiera la comunicación con ellos.

Este 22 de septiembre se dio a conocer la lamentable noticia del hallazgo de ambos sin vida, al parecer luego de haber sido secuestrados y posteriormente asesinad*s.

Los entes responsables se encuentran en investigaciones al respecto para esclarecer lo sucedido.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó el mánager de B-King tras confirmarse la muerte del cantante y el DJ Regio Clown?

El mánager del cantante utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, para dedicar un sentido mensaje en medio de este momento tan difícil para él y la familia del artista.

"Descansa en paz", reposteó en sus historias en la red social.

Además, compartió una imagen del Dj Regio Clown, a quien también le dedicó sentidas palabras, agregando: "Vuelta alto amigo".

Artículos relacionados

Cabe recordar que, el mánager del artista decidió hacer pública la situación de los artistas para poder encontrarlos y señaló que él estaba resguardándose en un lugar seguro sin darle los datos a muchas personas por su seguridad.

Tras sus declaraciones y dedicatorias tras la partida de los artistas varios internautas reaccionaron y se sumaron a sus palabras lamentando la partida de los músicos y deseándoles un buen descanso luego de su dolorosa partida.

Por ahora, los internautas están a la espera de conocer más detalles sobre el lamentable fallecimiento de los artistas y cuando serán las exequias para darles una despedida digna y si las realizarán en Colombia, donde sus fanáticos esperan poder darles su último adiós.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio: ¿Qué pasa realmente con su padre?

Christian Nodal habló desde Bogotá y desmintió los rumores sobre un distanciamiento con su padre y representante, Jaime González.

B-King Talento nacional

Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

Se publicó un video que muestra el lugar hasta donde las autoridades mexicanas llegaron a recoger a B-King. "En costales".

Sofía Avendaño, B-King Sofía Avendaño

Sofía Avendaño reaccionó a la muerte de B-King con desgarrador mensaje: no mostró sus ojos

Sofía Avendaño fue de las que pidió hallar a B-King, pero lamentablemente el artista ya estaba sin vida.

Lo más superlike

El Deportivo Cali celebró el bicampeonato de la Liga Femenina tras vencer a Santa Fe en penales. Talento nacional

La portera que le dio el título al Cali generó polémica en redes por su actitud

El Deportivo Cali logró el bicampeonato femenino, pero la arquera de 18 años se robó la atención con una actuación polémica.

Blessd pone el ritmo en la alfombra roja del Balón de Oro 2025 Blessd

Esta es la emotiva foto con la que Blessd recordó sus primeros pasos: "Dios guiándonos"

Consejos de conquista que comparte Pascual de Betty la fea, la historia continúa Betty la fea

Betty la fea, la historia continúa: Pascual comparte tips de conquista ¡Nuevos episodios cada viernes!

Vicente Fernández se presenta durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos Vicente Fernández

'Doña Cuquita', viuda de Vicente Fernández, se vuelve viral tras protagonizar beso con otro hombre

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?