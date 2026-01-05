Yina Calderón reaccionó al embarazo de Lina Tejeiro: lo confirmó antes de que se revelara

La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón se pronunció tras conocerse la noticia del embarazo de Lina Tejeiro, un hecho que la empresaria mencionó semanas atrás antes de que la información se hiciera pública de manera oficial.

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¿Cómo reaccionó Yina Calderón al embarazo de Lina Tejeiro?

En la noche del pasado jueves 30 de abril, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al confirmar que está esperando a su primer hijo. La actriz puso fin a las especulaciones que venían circulando en redes sociales desde hace varias semanas.

Lina Tejeiro confirmó su embarazo en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Entre las reacciones destacó la de Yina Calderón, quien días antes había asegurado en sus redes sociales que la actriz estaba embarazada. Tras confirmarse la noticia, su comentario volvió a generar conversación en redes, donde usuarios recordaron sus declaraciones previas y debatieron sobre sus aciertos.

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Luego del anuncio, Claudia Calderón, hermana de Yina, se comunicó con ella y le comentó entre risas que había acertado una vez más: “muy chistosa, todos los comentarios son suyos, que usted se tira todas las sorpresas, jajajaja”.

Ante esto, Yina aseguró que no suele equivocarse cuando habla de este tipo de temas y aprovechó para felicitar a la actriz.

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“Yo jamás me equivoco, linda. Qué chévere por ella, debe ser una etapa linda. Felicitaciones a la nueva mamá”, dijo Calderón a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Qué había dicho Yina Calderón antes de que se confirmara de manera oficial el embarazo de Lina Tejeiro?

A mediados de abril, Yina Calderón sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar abiertamente que Lina Tejeiro estaba esperando a su primer hijo, y aseguró que el padre del bebé no sería el cantante urbano Andy Rivera, con quien sostuvo una relación durante años.

Lina Tejeiro comparte detalles sobre su embarazo / (Foto del Canal RCN)