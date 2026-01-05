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Crean escultura de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo sorprendió con su reacción al verla

Revelan reacción de Sonia tras posar junto a escultura inspirada en el difunto cantante popular Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así reaccionó Sonia Restrepo al ver una escultura inspirada en Yeison Jiménez
Así reaccionó Sonia Restrepo al ver una escultura inspirada en Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Sonia Restrepo llamó la atención en redes sociales luego de reaccionar a una escultura inspirada en el difunto artista Yeison Jiménez. La viuda del cantante posó junto a la figura y su respuesta tras verla no pasó desapercibida entre los seguidores del artista.

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¿Cómo luce la escultura inspirada en Yeison Jiménez?

En las últimas horas se viralizó un corto audiovisual en el que un artista plástico rindió homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez con una escultura inspirada en su imagen. La pieza fue compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde reunía una amplia comunidad de seguidores.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El creador, identificado como Esneyder Mojica, tomó como referencia el rostro del intérprete para elaborar una obra centrada en la parte superior de su cuerpo: cabeza, cuello y hombros. La escultura, de color blanco, resaltaba su icónico sombrero vaquero y unas gafas en tono rosa.

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La publicación no tardó en llamar la atención de los internautas, quienes destacaron el talento de Esneyder Mojica y el detalle plasmado en la obra. Además, varios seguidores señalaron que la escultura se convirtió en un emotivo homenaje para recordar el legado que dejó el cantante popular.

¿Cómo reaccionó Sonia al ver la escultura inspirada en Yeison Jiménez?

Una vez terminada la pieza, Esneyder entregó su creación a Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, quien conmovió con su reacción al ver a su esposo inmortalizado en una obra que, según se especula, incluiría en la decoración de su hogar.

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En el video se aprecia parte del proceso creativo del artista, además del momento en que Sonia observa la escultura y no puede evitar acariciar su rostro, como si lo tuviera frente a frente nuevamente.

Así mismo, la mujer mantuvo una tierna sonrisa que muchos interpretaron como una muestra de nostalgia al ver representado a su esposo, esta vez en una escultura.

La emotiva escena no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes destacaron el gesto del artista y la manera en que Sonia recibió el homenaje dedicado a Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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