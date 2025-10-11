Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Yina Calderón planeó su enfrentamiento en la piscina?, esto contó

Yina Calderón habló sobre su polémico enfrentamiento contra La Piry en La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón en La mansión de Luinny
Yina Calderón se sinceró sobre pleito en La mansión de Luinny/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre si planeó su enfrentamiento contra La Piry que le provocó por poco la expulsión de La mansión de Luinny.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su enfrentamiento contra La Piry en La mansión de Luinny?

En reunión con Luinny, Yina Calderón decidió hablar sobre las especulaciones que han surgido alrededor de su enfrentamiento contra La Piry debido a que no la expulsaran y la modelo trans intercediera por ella para que siguiera en la competencia.

Yina Calderón sobre su enfrentamiento con La Piry

La influenciadora detalló que ha escuchado que la participante Ana Carolina ha sugerido que ambas habrían planeado dicha controversia, a lo que Yina Calderón aclaró que no fue así y que todos los pleitos que ha tenido han sido reales.

"Yo no me voy a arriesgar a p*rtirle la cabeza en una piscina a alguien porque sí, yo no me voy a volver mier*** porque sí, porque para crear show lo hago de otra manera, soy experta en inventar show porque me dedico a eso", expresó.

¿Cuál fue el enfrentamiento de Yina Calderón contra La Piry?

La creadora de contenido se molestó con La Piry luego de que esta le pusiera harina de trigo en su secador, tanto así que la lanzó a la piscina y allí comenzó a agred*rla.

Yina Calderón habló sobre el enfrentamiento contra La Piry

El momento provocó diversas reacciones entre sus compañeros y los internautas, que en su mayoría, pidieron su expulsión por haber pasado los límites.

Sin embargo, La Piry intercedió por ella y le pidió a Luinny que no la expulsara, pues quería tener a su rival de frente.

Por ahora, su estadía en el reality sigue generando opiniones divididas, mientras ella continúa entreteniendo a sus fanáticos con su polémico comportamiento protagonizando otras discusiones, en especial con Chanel, quien ha sido su mayor rival en el programa y quien ha señalado que ha estado a punto de irse en su contra, pues no se la aguanta.

Los seguidores del programa siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellas, apoyando a sus favoritas y defendiéndolas de las críticas que han recibido.

