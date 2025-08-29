Yina Calderón planea un video musical junto a La Toxi Costeña, ¿al estilo de Altafulla?

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reveló hace pocas horas que planea un video musical junto a La Toxi Costeña en el que quiere involucrar a sus fans. Sin embargo, internautas compararon su idea con ‘Un coleto como yo’ de Altafulla.

¿Yina Calderón y La Toxi Costeña estrenarán canción?

Poco después de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin, Yina Calderón y La Toxi Costeña anunciaron una colaboración musical, pues ambas exparticipantes tienen proyectos similares en la industria.

La propuesta de Yina Calderón y La Toxi Costeña que internautas comparan con Altafulla. (Foto Canal RCN).

Aunque pasaron varias semanas desde su anuncio para que enseñaran un adelanto de este nuevo sencillo de la cantante costeña, finalmente hace pocas semanas La Toxi compartió un segmento de la canción para revelar que pronto sería lanzada al público.

Días después, la talentosa mujer comentó, sin dar muchos detalles, que estaba planeando un video musical en compañía de Yina que podría ser gravado en República Dominicana.

¿Por qué comparan el video musical de Yina Calderón y La Toxi Costeña con ‘Un coleto como yo’ de Altafulla?

Durante la mañana de este viernes 29 de agosto, Yina Calderón reveló nuevos detalles sobre su próximo video musical junto a La Toxi Costeña. Aunque la canción ya está grabada, ambas quieren lanzar el tema acompañado de su videoclip.

Así será el video musical que Yina Calderón prepara con La Toxi Costeña. (Foto Canal RCN).

La empresaria explicó varias ideas que tenía en mente para el proyecto, pero una de ellas llamó especialmente la atención y generó comparaciones con el reciente video de Altafulla, ‘Un coleto como yo’.

Calderón aseguró que quiere un video muy a su estilo: una gran fiesta con licor, lujos y diversión. Sin embargo, lo que causó los comentarios fue su intención de incluir a sus seguidores en la grabación.

“Yo quiero que sea una fiesta, que alquilemos una limusina, que tiremos trago, que estén los seguidores”, expresó Yina.

Cabe recordar que en el rodaje de ‘Un coleto como yo’, Altafulla y su pareja Karina García invitaron a sus fanáticos a través de redes sociales para que se sumaran ese mismo día a la grabación y aparecieran en el videoclip.