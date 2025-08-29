Karina García estalló en redes tras recibir comentario ofensivo: "¿Quiere que le ladre?"

Karina García, la modelo que constantemente está en el centro de la conversación, una vez más llamo la atención en redes sociales al responder un fuerte comentario que le hizo un internauta.

¿Qué respondió Karina García ante fuerte comentario que recibió en redes?

En medio de un live que hizo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su cuenta de TikTok, uno de los usuarios aprovechó el espacio para lanzar una afirmación que rápidamente fue respondida por la antioqueña.

Y es que, según lo mencionó García, alguien le dijo “Kanina”, una palabra que, aunque evidentemente fue dicha con el fin de ofenderla, ella tomó con humor y hasta hizo una mímica que divirtió a sus seguidores.

“Me están diciendo Kanina, gracias, ¿quiere que le ladre?”, dijo la también empresaria paisa que, más tarde simuló hacer el sonido del ladrido de un perro.

La contundente respuesta de Karina García a comentario ofensivo. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la reacción de Karina García tras recibir comentario negativo?

Como era de esperarse, la respuesta de Karina desató cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en aplaudir la manera en la que decidió asumir esta situación.

“Cuando creo que no la puedo amar más, sale con esto”, “Ella no se da mala vida”, “Vio, responde sin grosería, ella es la mejor”, “Ayer la amaba, hoy la re amo”, “Karina es bella y única”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con este gesto, la exhabitante de la casa más famosa del país demuestra que sigue más fuerte que nunca, y aunque no todo es color de rosa, decide siempre afrontar con firmeza cada uno de los obstáculos que se le presentan.

Karina García y su respuesta a fuerte comentario. Foto | Canal RCN.

¿Qué ha pasó con Karina García y Laura González de La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, hace algunas horas se filtró un audio de una llamada en la que la exparticipante asegura que, de no ser por el malentendido que tuvo con Karina, seguramente hoy en día serían muy cercanas, incluso amigas.

Ante la filtración, la empresaria que recientemente lanzó su línea de ropa deportiva, también se pronunció con un texto en el que afirmó que todo sale a la luz, además, agradeció a la vida por quitar personas de su lado que no le suman.