Yina Calderón opinó sobre los nuevos aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón su más sincera opinión sobre el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón opinó sobre los nuevos aspirantes de La cas de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

El pasado lunes 20 de octubre se conocieron los nombres del primer grupo de aspirantes que esperan convertirse en habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Juan Diego Becerra y Carlos Grande, son los creadores de contenido que, a lo largo de esta semana estarán en votaciones para lograr asegurar su lugar en esta tercera edición del programa.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón, quien por estos días se encuentra en el ojo del huracán por su renuncia en Stream Fighters, apareció en su cuenta de Instagram para dar su opinión sobre los perfiles de este primer grupo, además de mostrarse nostálgica al recordar que hace un año ella estaba iniciando este proceso.

“Estaba viendo y salieron las votaciones para La casa de los famosos, y me da como nostalgia, hace un año yo estaba en las mismas, como haciendo todo para entrar a la casa, ojalé y les vaya bien esta temporada y me encanta el casting”, fueron las declaraciones de la exparticipante.

Según lo expresó Calderón, por un lado, está Javier Gómez, quien es parcero suyo y desde siempre ha tenido ese sueño además de ser un buen candidato para el formato. Sin embargo, por otro lado, está Arrieta, a quien también considera “parcero” y un “loco” que debería estar en la casa, pues según ella, el influenciador tiene “un raye diferente”.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Yina Calderón sobre los nuevo aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2025. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la reacción de Yina Calderón el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Tras dar a conocer sus apreciaciones sobre los candidatos, la empresaria de fajas aseguró que en este caso tiene el corazón dividido, pues ambos le parecen fichas fuertes, además de confesar que Juan Diego Becerra le parece un hombre bastante atractivo.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón reaccionó al primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

No obstante, al final de sus declaraciones, fue sincera al decir el nombre de la persona que le gustaría que fuera el elegido por el público para esta tercera temporada que se avecina, siendo Nicolás su aspirante favorito.

