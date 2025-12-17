Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón opinó sobre la supuesta ruptura de Karol G y Feid: "debería volver con Anuel"

Yina Calderón generó debate tras hablar sobre la supuesta separación entre los artistas Karol G y Feid.

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la supuesta separación de los cantantes colombianos Karol G y Feid.

¿Karol G y Feid terminaron su relación?

Los artistas Karol G y Feid han estado en medio de especulaciones en redes sociales sobre una posible ruptura luego de que desde hace un buen tiempo no se les viera juntos y además dejaran de interactuar en las plataformas digitales.

Karol G y Feid en rumores de ruptura

Dicha distancia entre ellos ha provocado que muchos internautas lancen diferentes teorías sobre su romance.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karol G y Feid?

La empresaria no tardó en reaccionar sobre las diferentes teorías que circulan alrededor del romance de los cantantes y en su programa 'Escándalo TV', mencionó que ella es de las fanáticas que considera que la Bichota debería regresar con el puertorriqueño Anuel AA.

Yina Calderón sobre Karol G y Feid

"Me cae muy bien Ferxxo y Karol G, pero yo siempre he dicho que Karol G debería volver con Anuel, Anuel se lleva a Ferxxo lejos. karol G es muy talentosa, la amo, pero Anuel fue una ficha muy importante en la carrera de Karol G le daba luz, la hacía ver como una Bichota, empoderada, pero Feid es como aguev***", dijo.

Su hermana Leonela defendió a Feid contradiciendo a Yina Calderón indicando que no comparte su opinión, pues para ella el paisa es uno de los artistas más importantes del género y además está muy "guapo" actualmente.

Adicional a ello, comentó que con Feid Karol G ha estado mejor profesionalmente y físicamente, mientras que con Anuel AA lucía diferente.

Tras sus opiniones, varios internautas reaccionaron en redes sociales sobre el tema, algunos se mostraron de acuerdo con Yina Calderón, mientras que otros coincidieron con Leonela.

Por ahora, Yina Calderón sigue desatando polémica entre los internautas con sus controversiales opiniones acerca de diferentes personajes del mundo del entretenimiento a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Karol G y Feid siguen disfrutando de estas fechas decembrinas junto a su familia y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir enamorando a sus millones de admiradores alrededor del mundo.

