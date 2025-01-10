Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón opinó sobre la ruptura de Karina y Altafulla: "Que no se haga la sufrida"

La empresaria Yina Calderón habló luego de la ruptura de los famosos Karina García y Altafulla.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Karina García y Altafulla
Yina Calderón tras ruptura de Karina García y Altafulla/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón habló sobre la polémica ruptura entre la influenciadora Karina García y el cantante Altafulla.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karina y Altafulla?

La creadora de contenido habló del tema en su programa de chismes, 'Escándalo TV', donde ofreció, según ella su opinión objetiva del tema.

Yina Calderón sobre Karina y Altafulla

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló que Karina García no podía esperar que Altafulla la quisiera de verdad cuando sabía desde un principio que la habría utilizado para ganarse el reality y para promocionar su música.

Según detalló, era evidente que él no la quería cuando estuvieron juntos en La casa de los famosos Colombia y menos lo iba a hacer afuera.

"Entonces que no se haga la tonta, ni la sufrida, ni la yo no fui, la que me hacen daño porque estamos cansados de las mismas palabras. Ella ya sabía que él no la quería", dijo.

Asimismo, recordó la cantidad de veces que le señaló que él es un "amarrado" y no podía darle el estilo de vida al que ella está acostumbrada y con el que sueña.

Pese a que no está de acuerdo con la actitud de la paisa, señaló que está segura que ella estaba entregando todo en esa relación y que sí quería formar una relación formal y bonita con Altafulla.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Altafulla tras su ruptura?

De igual manera, se fue en contra de Altafulla tildándolo de "aprovechado" y cuestionando el haber hablado de ella como si estuvieran juntos cuando no era así.

Karina y Altafulla terminan de su relación

"No la amas, mentiroso. No tenía que seguir nombrándola para promocionar sus canciones si ya habían terminado, es un abusiv*, es la verdad", agregó.

Indicó que siente que Altafulla estaba esperando un tiempo prudente para terminar su relación, pues en realidad nunca sintió nada por ella.

Tras sus declaraciones, ni Karina García ni Altafulla le han contestado al respecto, mostrando que pese a su situación amorosa actual han seguido enfocados en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir deleitando a sus admiradores.

