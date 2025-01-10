Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla mostró la inesperada propuesta que recibió de fan tras ruptura con Karina García

Altafulla grabó el momento en que se vio sorprendido por fan que le hizo curiosa propuesta tras la polémica de su ruptura con Karina García.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla mostró la propuesta que le hizo un fan
Altafulla grabó el curioso momento en el que recibió la petición de su fan. (Foto Canal RCN)

El nombre de Andrés Altafulla y Karina García no ha parado de ser tendencia desde el pasado 29 de septiembre cuando la modelo antioqueña anunció que su relación había llegado a su final.

Artículos relacionados

Altafulla fue sorprendido por fan tras su ruptura con Karina García

El ganador de La casa de los famosos Colombia según ha comentado lo tomó por sorpresa el comunicado que lanzó Karina García sobre su ruptura y así lo ha expresado en diferentes entrevistas.

Precisamente, Altafulla se encontraba haciendo gira de medios por estos días y por ende la pregunta más frecuente fue acerca de su ruptura con Karina García.

Tras salir de sus compromisos con la prensa el cantante mostró que iba para el aeropuerto cuando fue sorprendido por un fanático en otro carro.

Altafulla
Altafulla mostró la propuesta que recibió de un fan. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la propuesta que recibió Altafulla de un fan?

Altafulla les mostró a sus seguidores que cuando iba de camino para el aeropuerto de afán y un fan en otro carro empezó a tratar de llamar su atención.

Al lograr captar su atención el fanático le propuso que se bajara de su carro para que se pudieran tomar una fotografía.

Voy tarde para el aeropuerto, pero el vale me dice que me baje para la foto.

Esta propuesta le sacó una sonrisa a Altafulla, quien le explicó que no podía detenerse porque iba de afán, pero decidió grabarle una historia de lo sucedido y compartirla en sus redes sociales.

La buena, un original verdadero.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la ruptura de Karina García y Altafulla?

Andrés Altafulla tras toda la polémica que se ha generado por su ruptura con Karina García se ha mostrado tranquilo en sus redes sociales continuando con su agenda y compromisos.

Hasta el momento se sabe que la pareja terminó hace 15 días y que al parecer uno de los motivos que los llevó a tomar la decisión fue el poco tiempo que tenían para estar juntos por sus compromisos laborales.

La modelo antioqueña reveló en su comunicado que estaba pasando por un momento difícil en su vida y por eso estaba enfocada en su sanación.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla ya no están juntos | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan David Tejada mostró la situación que está pasando Talento nacional

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló la difícil situación que atraviesa: "Les pido una oración"

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, genera preocupación al mostrar lo que está viviendo con familiar.

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos 3 Marcelo Cezán

Marcelo Cezán estará en La casa de los famosos Colombia 3: así lo anunció Carla Giraldo

Carla Giraldo compartió su efusiva reacción al reencontrarse con Marcelo Cezán para La casa de los famosos 3: "Me tocó con él".

Vanessa Pulgarín causa preocupación al aparecer llorando en video. Talento nacional

Vanessa Pulgarín generó preocupación al aparecer llorando en redes: “Ustedes me tienen así”

Vanessa Pulgarín causó preocupación al compartir un video llorando. Además, explicó lo que ha sentido desde que tiene la corona.

Lo más superlike

Blessd fue demandado por el mánager de Pirlo por presunto secuestro Blessd

Blessd enfrenta demanda por parte de un mánager en la Fiscalía por presunto secuestro

Blessd se encuentra en medio de una polémica, luego de que el mánager del artista Pirlo lo demandara ante la Fiscalía por secuestro.

El actor Carlos Arau falleció Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció el actor Carlos Arau a sus 54 años: esto se sabe

Raúl Ocampo respondió si le gusta Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo de MasterChef reveló lo que siente por Valeria Aguilar, ¿le gusta?

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Nuevas pistas revelan detalles sobre la muerte de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta