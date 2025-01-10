Altafulla mostró la inesperada propuesta que recibió de fan tras ruptura con Karina García

El nombre de Andrés Altafulla y Karina García no ha parado de ser tendencia desde el pasado 29 de septiembre cuando la modelo antioqueña anunció que su relación había llegado a su final.

Altafulla fue sorprendido por fan tras su ruptura con Karina García

El ganador de La casa de los famosos Colombia según ha comentado lo tomó por sorpresa el comunicado que lanzó Karina García sobre su ruptura y así lo ha expresado en diferentes entrevistas.

Precisamente, Altafulla se encontraba haciendo gira de medios por estos días y por ende la pregunta más frecuente fue acerca de su ruptura con Karina García.

Tras salir de sus compromisos con la prensa el cantante mostró que iba para el aeropuerto cuando fue sorprendido por un fanático en otro carro.

Altafulla mostró la propuesta que recibió de un fan. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál fue la propuesta que recibió Altafulla de un fan?

Altafulla les mostró a sus seguidores que cuando iba de camino para el aeropuerto de afán y un fan en otro carro empezó a tratar de llamar su atención.

Al lograr captar su atención el fanático le propuso que se bajara de su carro para que se pudieran tomar una fotografía.

Voy tarde para el aeropuerto, pero el vale me dice que me baje para la foto.

Esta propuesta le sacó una sonrisa a Altafulla, quien le explicó que no podía detenerse porque iba de afán, pero decidió grabarle una historia de lo sucedido y compartirla en sus redes sociales.

La buena, un original verdadero.

¿Qué se sabe de la ruptura de Karina García y Altafulla?

Andrés Altafulla tras toda la polémica que se ha generado por su ruptura con Karina García se ha mostrado tranquilo en sus redes sociales continuando con su agenda y compromisos.

Hasta el momento se sabe que la pareja terminó hace 15 días y que al parecer uno de los motivos que los llevó a tomar la decisión fue el poco tiempo que tenían para estar juntos por sus compromisos laborales.

La modelo antioqueña reveló en su comunicado que estaba pasando por un momento difícil en su vida y por eso estaba enfocada en su sanación.