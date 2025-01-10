Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Turbay preocupó al aparecer con un brazo inmovilizado: esto dijo

La actriz Paola Turbay llamó la atención al mostrarse con el brazo inmovilizado y explicó la razón detrás de esta situación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Turbay sorprendió al mostrarse con un brazo inmovilizado: su explicación
Paola Turbay apareció con un brazo inmovilizado y explicó lo que ocurrió. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz colombiana Paola Turbay generó gran preocupación entre sus seguidores al revelar que se encontraba inmovilizada de uno de sus brazos con una gran ‘férula de brazo largo’. Sin embargo, la actriz se apresuró a explicar el por qué se encontraba en ese estado.

¿Por qué Paola Turbay apareció con un brazo inmovilizado?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Turbay apareció en compañía del actor Diego Trujillo para realizar un gran anuncio.

La razón detrás de la aparición de Paola Turbay con un brazo inmovilizado
Este fue el motivo por el que Paola Turbay apareció con un brazo inmovilizado. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, en medio de sus palabras dejó ver que tenía su brazo izquierdo completamente inmovilizado con una ‘férula de brazo largo’, una especia de soporte que se coloca sobre esta zona del cuerpo para inmovilizar el codo y la parte proximal del antebrazo.

Turbay explicó que la razón por la que se encontraba usando este artefacto se debía a una pequeña lesión que sufrió durante los ensayos de su próxima obra de teatro junto al actor Diego Trujillo que pronto se estrenará en la capital colombiana.

"Ay, miren lo que me pasó en un ensayo, dándole a él en ese sofá”, explicó la actriz, mientras Diego mencionaba que él no había tenido la culpa del accidente.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la lesión de Paola Turbay?

La inesperada aparición de Paola Turbay con el brazo inmovilizado no tardó en generar comentarios entre sus seguidores, quienes llenaron de mensajes la publicación. Mientras algunos se mostraron preocupados y le desearon pronta recuperación, otros aprovecharon para enviarle palabras de aliento de cara al estreno de su obra.

Esto fue lo que reveló Paola Turbay al mostrarse con un brazo inmovilizado
Paola Turbay reveló qué ocurrió al mostrarse con el brazo inmovilizado. (Foto Canal RCN).

“Cuídate mucho, Paola, lo importante es que estés bien para el estreno”, escribió una usuaria, mientras otro comentó con humor: “Eso solo te pasa a ti, hasta lesionada te ves divina”. También hubo quienes resaltaron su actitud positiva: “Nos encanta tu buena energía pese al accidente”

Por lo pronto, la actriz se encuentra tomando las precauciones correspondientes para evitar que la situación pase a mayores y así poder estar lista para el estreno de su próxima obra de teatro.

