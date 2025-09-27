Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón opinó sobre la polémica de Shakira y Beéle, ¿la defendió?

Yina Calderón habló sobre la polémica que desataron Shakira y Beéle tras publicar un video juntos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Shakira y Beéle
Yina Calderón sobre Shakira y Beéle/Canal RCN/AFP: KEVIN WINTER/Romain Maurice

La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la polémica que han generado los cantantes colombianos Shakira y Beéle.

¿Por qué Shakira y Beéle han causado polémica en redes sociales?

Los artistas se dejaron ver juntos bailando en un estudio revelando lo que serían una pronta colaboración musical entre ellos.

Shakira es criticada tras video con Beele

Debido a su unión muchos fanáticos salieron a criticar a la barranquillera tildándola de "incoherente" luego de haber hecho un álbum completo y una gira dedicada a todo lo que le ocurrió con su expareja Gerard Piqué y empoderar a las mujeres sobre los hombres infieles y ahora trabajar con uno que habría hecho lo que a ella le pasó.

Debido a eso, varios salieron en su defensa, entre ellos la empresaria Yina Calderón.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Shakira y Beéle?

La influenciadora realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde dio su opinión sobre el tema apoyando a Shakira.

Yina Calderón sobre Shakira y Beele

"Ustedes saben que yo soy caza mozas, que no apoyo la infidelidad (...) a cualquier artista en este momento lo llaman a decir que si quieren grabar con Beéle todos dicen que sí, Beéle puede ser lo que sea, pero está top global. Shakira de tonta no tiene un pelo, una cosa es la vida privada, otra la musical", expresó.

Detalló que no cree que sean súper amigos y que dicha publicación es evidente que es marketing para generar precisamente que todos hablen de ellos tal y como está sucediendo.

La influenciadora indicó que hay que reconocer que Beéle es un gran artista y está número uno en muchos países y a Shakira le beneficia dicho junte para su seguir manteniendo su carrera.

Por ahora, los artistas siguen generando expectativa de la posible colaboración que tengan juntos y el ritmo musical con el que hayan decidido unir sus talentos.

Mientras tanto, Shakira continúa con su tour "Las Mujeres Ya No Lloran" en Estados Unidos y Latinoamérica, mientras que Beéle se prepara para sus seis fechas en el Movistar Arena en Bogotá luego de batir récord en venta de boletería.

