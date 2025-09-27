La muerte de B-King, confirmada en Colombia el pasado lunes 22 de septiembre, ha estremecido el mundo de la música. El joven artista había viajado a México a abrir nuevos mercados, pero se encontró con la tragedia.

En redes sociales quedaron en evidencia los momentos vividos por él antes de desaparecer y posteriormente morir en circunstancias aún en investigación. Bayron Sánchez Salazar, su nombre de pila, estaba muy feliz y creía que había llegado el momento de crecer como artista de música urbana.

¿Qué pasó con Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, tras confirmarse la muerte del artista?

Sin embargo, sus sueños fueron truncados y aún no está claro qué paso. Lo cierto es que sus familiares, amigos y seres queridos están muy afectados y dolidos, y solo esperan respuestas rápidas de parte de las autoridades competentes.

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King y quien lo acompañó en sus últimas horas de vida, reveló la dramática situación que está viviendo.

Gallego contó que, tras confirmarse el trágico deceso del exesposo de Marcela Reyes, ha decidido resguardar su seguridad, por lo que tomó la decisión de esconderse y permanecer en el anonimato.

“La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla... tengo mucho miedo, la verdad”, relató Gallego en una entrevista concedida a un reconocido medio radial

Gallego Toro fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte de B-King. El mánager compartió una imagen en redes sociales del joven artista y escribió “Descansa en paz”. Además, fue de los primeros en denunciar la desaparición de Sánchez Salazar.

¿Qué pasó con B-King en México y cómo se desató su tragedia?

B-King se presentó en Ciudad de México junto a Regio Clown y horas después se confirmó su desaparición. Primeros informes señalaron que el último lugar donde había sido visto con vida fue un gimnasio; seguidamente, trascendió que se habría subido a una camioneta bajo engaños.

La Fiscalía de México fue la encargada de confirmar el deceso del artista. La entidad señaló que, tras el hallazgo de los restos, un familiar reconoció el cadáver.

Por lo pronto, es escasa la información que se tiene sobre los hechos que rodearon esta tragedia. Recientemente, fue vinculada a la investigación Angie Miller, quien sería la novia del cantante. La mujer habría dado su declaración ante las autoridades y tendrá que seguir compareciendo mientras se aclara lo ocurrido.

B-King estuvo casado con Marcela Reyes, pero terminaron en medio de señalamientos de infidelidad. En su momento, Reyes afirmó que él le habría sido infiel con Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aunque, tanto ella como el cantante, desmintieron dichas afirmaciones.