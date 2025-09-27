La Segura e Ignacio emocionaron a sus fans con inesperada revelación: "¿y si sale positiva?"

La reconocida creadora de contenido Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, y su esposo Ignacio Baladán, emocionaron a sus cientos de seguidores al realizar una inesperada revelación.

¿Cuál fue la revelación que La Segura e Ignacio Baladán realizaron?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura y su esposo se mostraron sospechosos al entablar una conversación que muchos relacionaron con un posible embarazo.

Fans reaccionan a la sorpresiva revelación de La Segura e Ignacio. (Foto Canal RCN).

Pues en la conversación mencionaban que estaban buscando otro, y que además habían pedido una prueba. Así mismo, La Segura se llegó a preguntar qué pasaría si llegara a salir positiva.

“Esto es un anuncio importante: estamos buscando otro, y pedimos eso que ustedes saben que uno pide… ¿Y si sale positivo? ¡Llegó la prueba!”, mencionó la creadora de contenido momentos antes de ser interrumpida por el timbre de su casa.

Sin embargo, al abrir la puerta, La Segura reveló que no estaba hablando de un embarazo, sino que se refería a un tema completamente diferente, siendo este el gancho perfecto para llevar a cabo una de sus características publicidades para un producto en específico.

La Segura e Ignacio dan a conocer revelación inesperada que emociona a sus fans. (Foto Canal RCN).

“Tengo muchos nervios, amiga. Tengo la prueba en mis manos, o sea, el corazón me está latiendo a tres mil por hora… La prueba, claro, hermana, de que ese sueño hoy se te cumple. ¿Qué pensaron? ¿Qué quería preñarme por segunda vez? Pues no”

¿Cuántos hijos tiene La Segura e Ignacio Baladán?

Vale la pena destacar que La Segura e Ignacio Baladán son padres primerizos, pues este 2025 nació su primer y único hijo al que decidieron llamar Lucca. Desde que supieron que serian padres, la pareja de influenciadores no ha dudado en compartir cada detalle sobre el crecimiento y desarrollo de su hijo quien apenas tiene 5 meses.

Aunque la pareja sí se ha referido al tema de ser padres por segunda vez, han dejado claro que por el momento quieren dedicarse a la crianza de Lucca, y darle lo mejor de sí mismo.