Yina Calderón mostró qué hace para que no la reconozcan en la calle

La influencer Yina Calderón compartió con sus seguidores cómo logra salir a la calle sin ser reconocida. A través de sus redes sociales, la también empresaria, publicó un video mostrando los métodos que utiliza para mantener su privacidad en lugares públicos.

¿Cuáles son los trucos de Yina Calderón para que no la conozcan en la calle?

Para mostrar cómo maneja su vida pública, Yina Calderón decidió compartir con sus seguidores un video en el que revela las estrategias que utiliza para mantener su privacidad. La influencer se mostró con un saco oscuro, capucha y gafas negras, elementos que, según ella, la ayudan a no ser reconocida al salir a un centro comercial.

“Bueno, llegamos al centro comercial a comprar unas cositas que nos hacían falta para esta noche y esta es la navidad de ella. Le toca ponerse un buzo del primo, las gafas de Leonela”

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre evitar ser reconocida en la calle?

Yina ha explicado que, a pesar de las múltiples estrategias que implementa para pasar desapercibida, como cambiar su vestimenta por completo, la mayoría de las veces termina siendo reconocida por su voz.

Yina Calderón evitar ser reconocida en la calle / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En varias ocasiones ha señalado que, aunque saludar a sus seguidores no le genera incomodidad y considera importante interactuar con ellos, ciertos episodios la han llevado a ser más precavida con las personas que encuentra en la calle, especialmente cuando se trata de lugares concurridos o cuando no tiene seguridad cercana.

¿Qué incidentes ha tenido Yina Calderón con sus fans?

Aun con sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, Yina ha vivido situaciones complicadas con personas que la reconocen en público. Uno de los más recordados ocurrió en Bogotá en 2023, cuando, al salir de una discoteca, un grupo de personas en un carro la reconoció y le gritó:

“¡Salude, creída!”. Para demostrar que no era creída, Yina se bajó de su camioneta para tomarse fotos, pero aprovecharon el momento para saquear su vehículo, llevándose su celular, joyas y pertenencias de sus acompañantes.

En redes recuerdan algunos de los incidentes de Yina Calderón / (Foto del Canal RCN)

Otro episodio se presentó cuando la influencer afirmó que tomaría la decisión de mudarse a 'una casa en estrato 20', debido a que se encontraba cansada de que sus seguidores gritaran afuera de su vivienda e hicieron diferentes tipos de bromas que afectaban sus momentos de tranquilidad y descanso.

Los internautas destacan que, pese a la exposición constante, Yina Calderón ha sabido manejar estas situaciones con precaución, tomando decisiones que le permiten disfrutar de sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad.