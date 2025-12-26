Gregorio Pernía sorprende con emotivas imágenes del primer paseo de su recién nacido: “Qué hermoso”

Gregorio Pernía y su familia compartieron un emotivo momento familiar que ha enternecido a sus seguidores en redes sociales.

Su esposa, Erika Farfán, fue la encargada de publicar las imágenes y de revelar cómo fue el primer paseo del bebé.

¿Cómo fue el primer paseo del bebé de Gregorio Pernía?

El reconocido actor Gregorio Pernía se ha apoderado de las tendencias digitales desde noviembre, tras el anuncio del nacimiento de su sexto hijo con Erika Farfán, su esposa, con quien ya tiene otros dos hijos.

Desde que le dieron la bienvenida a este bebé, se ha llevado todas las miradas de los usuarios, y en esta ocasión no fue la excepción, con un mes de su nacimiento ya tuvo su primer paseo.

En unas imágenes que compartió la esposa del exparticipante de MasterChef, se muestra a la pareja feliz con su bebé recién nacido, disfrutando del sol junto a una piscina de río lento, y se les ve muy contentos.

Gregorio Pernía comparte el primer paseo de su bebé y enamora a sus seguidores con las fotos. (Foto: AFP)

Este momento, por supuesto, no pasó desapercibido y se llenó de elogios hacia la familia, quienes estarían disfrutando de unos días de descanso en esta época decembrina.

¿El bebé de Gregorio Pernía se parece más a él o a Erika Farfán?

“¡Unas bellezas, esta gente!” o “¡El bebé se parece a Gregorio y tú, Erika, más a tu mamá ahora! Los embarazos a veces nos cambian”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la pareja.

No obstante, en publicaciones anteriores que ha compartido la esposa de Gregorio Pernía, los internautas han asegurado que Gregorio Jr. tiene un parecido a su padre, pero con los claros ojos de su madre.

A diferencia de otros famosos, Gregorio Pernía y su esposa Erika Farfán han dejado ver públicamente el rostro del bebé desde su nacimiento.

Hace unos días, en una publicación, la feliz pareja mostró una emotiva imagen del bebé con los ojos abiertos vestido de papa Noel, que rápidamente captó toda la atención de millones al ver la ternura del pequeño.

El actor colombiano se ha mostrado igual de emocionado desde que nació el pequeño, y también ha hecho publicaciones disfrutando de los momentos con él.