Yina Calderón le respondió a Westcol tras sus fuertes declaraciones: "Di mi nombre si quieres fama”

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón avivó la polémica con Westcol tras mandarle un contundente mensaje.

Yina Calderón asegura que Westcol la menciona para poder tener fama. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP)

El streamer asistió a una entrevista con el exparticipante de La casa de los famosos Cami Pulgarín.

En medio de la conversación, Westcol confesó que no quiso emprender acciones legales contra la influencer porque lo que iba a disputar en ese proceso era irrisorio al lado de lo que se ganó realizando el evento. En sus palabras, era una pérdida de tiempo.

Tras las declaraciones de Westcol, Yina Calderón no se quedó callada y le respondió de manera directa en sus historias de Instagram.

Yina afirmó que tienen que mencionarla para seguir teniendo fama y mantenerse vigentes en el mundo del entretenimiento, también le dijo que la rabia que le tiene no le deja reconocer que ese evento fue un éxito gracias a los dos y que ojalá algún día reconozca que tiene una buena mente para los negocios y las polémicas.

Asimismo, le pidió que por favor deje de mencionarla y que suelte su nombre en el 2026.

“Di mi nombre si quieres fama”, escribió Yina Calderón en su publicación.

La respuesta de Yina causó una ola de reacciones entre los seguidores de ambos que no dudaron en tomar partido y defender a su creador favorito.

Recordemos que el evento contó con enfrentamientos de reconocidas personalidades de las redes sociales, contando incluso con la participación de Karina García.

El encuentro más esperado era el de Yina Calderón y Andrea Valdiri, pero Yina decidió retirarse antes del minuto de iniciado el combate.

El gesto de Yina desató una lluvia de críticas para la influencer y fue tomado por Westcol y Valdiri como una falta de respeto y de profesionalismo.

por su parte, Yina se burló de ellos en redes sociales y dijo que todo estaba fríamente calculado por ella y sus hermanas.

Tanto Yina Calderón como Westcol han demostrado que, más allá de las críticas o los aplausos, saben capitalizar cada momento de tensión para mantenerse en el radar mediático.