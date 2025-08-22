Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón le respondió a la mamá de Andrea Valdiri, esto le dijo

Yina Calderón le contestó a la mamá de Andrea Valdiri luego de defender a su hija.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón le contestó a la mamá de Andrea Valdiri/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón le respondió a la mamá de la influenciadora Andrea Valdiri luego de que esta defendiera a su hija.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo la mamá de Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer decidió enviarle un mensaje a Yina Calderón luego de que esta pidiera que la barranquillera se hiciera la prueba antidoping para su enfrentamiento en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4', donde se medirán en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Mamá de Andrea Valdiri le envía mensaje a Yina Calderón

Según destacó, ella nunca se ha involucrado en ninguno pleito, pero decidió hablar al respecto destacando que dicha prueba es una exigencia del deporte y que ambas se lo deben hacer, pero aprovechó para aconsejarla sobre su contenido en redes sociales.

"Hay un examen que quiero que se lo haga, el de la lengua porque hay tanto veneno que donde se muerda se puede morir ella misma, así de sencillo. Cuando la gente tiene esa lengua hay que tener mucho cuidado", dijo.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Yina Calderón a la mamá de Andrea Valdiri?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se quedó callada y le respondió a la madre de la barranquillera con contundentes palabras.

Yina Calderón le responde a la mamá de Andrea Valdiri

"Yo no me voy a meter con la señora, está en todo su derecho de defenderla, pero señora antes de criticarme a mí mire a su hija porque las dos tenemos rabo de paja; yo trabajo con la lengua, pero su hija con la cu***, que es peor", le puntualizó.

Tras sus declaraciones varios internautas han reaccionado al respecto, donde algunos se han mostrado apoyando a la madre de Andrea Valdiri, mientras que otros se han dejado ver a favor de Yina Calderón, generando diversas opiniones sobre sus diferencias.

Otros han destacado lo ansiosos que están por ver su competencia debido a que sienten que las dos liberaran lo que sienten por la otra.

Artículos relacionados

Por ahora, Yina Calderón y Andrea Valdiri se encuentran entrenando para su enfrentamiento y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir enamorando a sus fanáticos en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Altafulla cantará en la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4? Yina Calderón

Altafulla podría ponerle ritmo a la entrada de Yina Calderón en Stream Fighters 4

Yina Calderón reveló que Altafulla podría cantar durante su entrada al Stream Fighters 4 previo a su enfrentamiento contra Valdiri.

¿Qué mensaje compartió Karol Samantha sobre Epa Colombia tras su privación de libertad? Epa Colombia

Karol Samantha publicó foto de Epa Colombia privada de la libertad junto a emotivo mensaje

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, compartió foto de la empresaria privada de la libertad junto a un esperanzador mensaje.

Adiós a ‘El Cerdo’ Molina: descubre por qué se ganó el cariño del público Talento nacional

Falleció Carlos ‘El Cerdo’ Molina: quién era y qué lo hizo conocido

Carlos ‘El Cerdo’ Molina era reconocido en el mundo del entretenimiento por su estilo particular y polémico.

Lo más superlike

Soledad Salud

Así es la terapia japonesa que cualquiera puede hacer para aprender a vivir su soledad

Son tres las acciones que una persona debe realizar para manejar su soledad y no fallar.

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron

Caso de Laura Camila Blanco Talento nacional

Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

Yessi Villa interpretó ‘Tu Dama de Hierro’ frente a un solo espectador Viral

Cantante mexicana se hace viral al cantar frente a un solo espectador en feria de Zacatlán

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025