Yina Calderón le respondió a la mamá de Andrea Valdiri, esto le dijo

La empresaria Yina Calderón le respondió a la mamá de la influenciadora Andrea Valdiri luego de que esta defendiera a su hija.

¿Qué le dijo la mamá de Andrea Valdiri a Yina Calderón?

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer decidió enviarle un mensaje a Yina Calderón luego de que esta pidiera que la barranquillera se hiciera la prueba antidoping para su enfrentamiento en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4', donde se medirán en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Según destacó, ella nunca se ha involucrado en ninguno pleito, pero decidió hablar al respecto destacando que dicha prueba es una exigencia del deporte y que ambas se lo deben hacer, pero aprovechó para aconsejarla sobre su contenido en redes sociales.

"Hay un examen que quiero que se lo haga, el de la lengua porque hay tanto veneno que donde se muerda se puede morir ella misma, así de sencillo. Cuando la gente tiene esa lengua hay que tener mucho cuidado", dijo.

Artículos relacionados Talento nacional Novio de Laura Camila Blanco fue capturado tras semanas de sospechas de la madre de la periodista

¿Qué le respondió Yina Calderón a la mamá de Andrea Valdiri?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se quedó callada y le respondió a la madre de la barranquillera con contundentes palabras.

"Yo no me voy a meter con la señora, está en todo su derecho de defenderla, pero señora antes de criticarme a mí mire a su hija porque las dos tenemos rabo de paja; yo trabajo con la lengua, pero su hija con la cu***, que es peor", le puntualizó.

Tras sus declaraciones varios internautas han reaccionado al respecto, donde algunos se han mostrado apoyando a la madre de Andrea Valdiri, mientras que otros se han dejado ver a favor de Yina Calderón, generando diversas opiniones sobre sus diferencias.

Otros han destacado lo ansiosos que están por ver su competencia debido a que sienten que las dos liberaran lo que sienten por la otra.

Artículos relacionados Talento nacional Beéle le gana pleito legal a su exesposa Cara Rodríguez, aquí todos los detalles

Por ahora, Yina Calderón y Andrea Valdiri se encuentran entrenando para su enfrentamiento y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir enamorando a sus fanáticos en redes sociales.