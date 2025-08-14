Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri: "No duerme pensando en mí"

La empresaria Yina Calderón respondió a críticas sobre su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón critica a Andrea Valdiri/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón habló sobre su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri en el ring de boxeo.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón volvió a hablar de Andrea Valdiri?

Recientemente, la barranquillera compartió un video en el que se mostró entrenando para su competencia contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4'.

Andrea Valdiri se prepara para su competencia contra Yina Calderón

Tras su publicación, muchos internautas comenzaron a sugerir que Yina Calderón se iba a excusar pocos días antes del enfrentamiento para no competir contra la creadora de contenido, por lo que ella reaccionó al respecto en una transmisión en vivo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Andrea Valdiri?

La influenciadora reiteró que considera que Andrea Valdiri es muy "visajosa" con el contenido que publica, mostrando que no para de entrenar y editar los videos a su antojo para demostrar que sabe mucho.

Yina Calderón sobre competencia contra Andrea Valdiri

Indicó que ella sí está entrenando, pero no le gusta mostrar lo que hace como lo está haciendo la barranquillera.

"Déjense sorprender, yo lo único que les puedo decir es que yo estoy puesta para este 18 de octubre subirme al ring, eso que yo me voy a echar de pa' atrás y que me voy a rendir, no (...) yo soy una chiquita peligrosa, no me subestimen", dijo.

Además, señaló que ella hará la mejor entrada del evento, pero que no revelará nada para poder sorprenderlos, pero que está segura de eso, indicando que ella es la reina del show y para esa ocasión no será la excepción.

"Me sacan en ambulancia y ganadora, dejen de creer tanto en los video visajosos de esa mujer, ella no tiene vida propia pensando en mí, esa mujer no hace nada más", indicó.

Yina Calderón destacó que, ella sabe que tiene dicha competencia, pero no puede dejar de lado sus demás proyectos como su emprendimiento, su nuevo programa de chismes, música nueva, entre otros.

Artículos relacionados

Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda ser dicho enfrentamiento y quién será la gran ganadora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Segunda temporada de La casa de los famosos Colombia Emiro Navarro

Al estilo papillente, exparticipantes de La casa de los famosos hicieron viaje juntos

Estos fueron los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia que hicieron un viaje juntos.

Sara Corrales inicia una nueva etapa junto a Damián Pasquini con boda civil Sara Corrales

Sara Corrales y Damián Pasquini celebran su boda civil en Medellín | Primeras fotos

Sara Corrales y Damián Pasquini unieron sus vidas en una boda civil en Medellín, rodeados de amor, alegría y momentos inolvidables.

Talento internacional

Tini Stoessel regresa a Disney después de 10 años lejos de la actuación

Después de años dedicada a la música, Tini Stoessel regresa a la pantalla con un papel dramático que marca un antes y un después.

Lo más superlike

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

Investigadores crean un sistema que decodifica pensamientos con 74% de precisión, pero solo se activa con una “clave mental”.

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO

Betty, la fea Betty la fea

Betty, la fea: ¿cuándo y dónde ver el estreno de la nueva temporada?

Christian Nodal contó sobre su boda en Roma con Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal confiesa que se casó en Roma con Ángela Aguilar pocos días después de terminar con Cazzu

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube