Yina Calderón le respondió a Andrea Valdiri: "No duerme pensando en mí"

La empresaria Yina Calderón habló sobre su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri en el ring de boxeo.

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay despide a Miguel Uribe Turbay con emotivo mensaje: “Te voy a extrañar”

¿Por qué Yina Calderón volvió a hablar de Andrea Valdiri?

Recientemente, la barranquillera compartió un video en el que se mostró entrenando para su competencia contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4'.

Tras su publicación, muchos internautas comenzaron a sugerir que Yina Calderón se iba a excusar pocos días antes del enfrentamiento para no competir contra la creadora de contenido, por lo que ella reaccionó al respecto en una transmisión en vivo.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Jenn Muriel habría revelado la razón por la que rechazó la casa que Yeferson Cossio le regaló

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Andrea Valdiri?

La influenciadora reiteró que considera que Andrea Valdiri es muy "visajosa" con el contenido que publica, mostrando que no para de entrenar y editar los videos a su antojo para demostrar que sabe mucho.

Indicó que ella sí está entrenando, pero no le gusta mostrar lo que hace como lo está haciendo la barranquillera.

"Déjense sorprender, yo lo único que les puedo decir es que yo estoy puesta para este 18 de octubre subirme al ring, eso que yo me voy a echar de pa' atrás y que me voy a rendir, no (...) yo soy una chiquita peligrosa, no me subestimen", dijo.

Además, señaló que ella hará la mejor entrada del evento, pero que no revelará nada para poder sorprenderlos, pero que está segura de eso, indicando que ella es la reina del show y para esa ocasión no será la excepción.

"Me sacan en ambulancia y ganadora, dejen de creer tanto en los video visajosos de esa mujer, ella no tiene vida propia pensando en mí, esa mujer no hace nada más", indicó.

Yina Calderón destacó que, ella sabe que tiene dicha competencia, pero no puede dejar de lado sus demás proyectos como su emprendimiento, su nuevo programa de chismes, música nueva, entre otros.

Artículos relacionados Christian Nodal Nodal le pidió disculpas a Cazzu, rompió el silencio sobre su ruptura y relación con Ángela

Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda ser dicho enfrentamiento y quién será la gran ganadora.