Yina Calderón le envía mensaje a Andrea Valdiri por su enfrentamiento: “Yo no me confiaría tanto”

Yina Calderón le manda indirecta a Andrea Valdiri a través de una historia en Instagram por su encuentro de boxeo.

Yina Calderón lanza indirecta a Andrea Valdiri.
Yina Calderón entrena para enfrentarse a Andrea Valdiri. (Foto del Canal RCN)

Yina Calderón y Andrea Valdiri siguen preparándose física y psicológicamente para el tan esperado encuentro de boxeo que tendrá lugar el 18 de octubre de este año en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Yina Calderón mostró cómo se prepara físicamente. En la fotografía, aparece con su indumentaria y sus guantes de boxeo después de una larga sesión de entrenamiento. Además, acompaña la historia con una indirecta para su contrincante Andrea Valdiri.

“El 18 de octubre puede pasar cualquier cosa, yo de ellos no me confiaba tanto”, escribió Yina en su publicación

La historia ha generado comentarios entre los seguidores de ambas boxeadoras, mientras unos aseguran que Yina Calderón se está tomando el enfrentamiento tan en serio como Andrea Valdiri, otros dicen que no logrará dar la sorpresa y todo se quedará en show.

¿Qué es el Stream Fighters?

El Stream Fighters es el evento de boxeo aficionado más grande de Latinoamérica, donde se reúnen y se enfrentan los máximos exponentes de las plataformas digitales. Además, de brindar espectáculos musicales con artistas de primer nivel. Este evento va para su cuarta entrega y fue creada por el youtuber y streamer colombiano Westcol.

¿Quiénes participarán en el Stream Fighters 4?

El evento que será transmitido por las plataformas digitales y que, en su tercera entrega, alcanzó más de 1 millón 417 mil espectadores, tendrá los siguientes combates en su cuarta versión, esperando romper la marca anterior de personas conectadas:

  • TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile)
  • Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)
  • Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)
  • Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia)

Westcol espera que sea el evento digital del año en Colombia y marque un antes y un después en las transmisiones de grandes encuentros deportivos y musicales hechos por talentos nacionales para que sean disfrutados en muchas partes del mundo.

