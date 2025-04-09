Yina Calderón le dedicó contundente mensaje a la mamá de Andrea Valdiri tras atacarla

La empresaria Yina Calderón le respondió por segunda ocasión a la mamá de la influenciadora Andrea Valdiritras criticarla.

¿Qué le dijo de nuevo la mamá de Andrea Valdiri a Yina Calderón?

La madre de la creadora de contenido volvió a criticar el contenido de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que se basa en opinar sobre diferentes personalidades.

Además, detalló que Andrea Valdiri se está preparando bastante para su enfrentamiento contra Yina Calderón.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las críticas de la mamá de Andrea Valdiri?

Por medio de una transmisión en vivo reaccionó a los nuevos comentarios que realizó la mamá de la barranquillera, donde le pidió que dejara de mencionarla, pues ella no se iba a poner a la par.

"Oiga qué le pasa a la mamá de Valdiri atacándome otra vez, esa señora qué le está pasando. Señora con usted no me voy a poner a pele*r, yo entiendo que es la menopausia, así que no se preocupe que yo la entiendo, que con mamás no pele* porque no me gustaría que se metieran con la mía", dijo.

Aclaró que no tiene ningún problema con ella y que no se irá en su contra.

Además, le detalló que los problemas que tiene son con su hija y no con ella, por lo que, le mencionó que considera que Valdiri ya es lo suficientemente grande para afrontarlos sin su intervención.

Por ahora, las famosas continúan preparándose y entrenando para el enfrentamiento en el ring de boxeo que tendrán el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá.

Cabe recordar que, dicha competencia está realizada profesionalmente en el evento del streamer Westcol 'Stream Figthers 4', donde estarán varios influenciadores en el ring como la influenciadora Karina García, que se enfrentará contra la mexicana Karely Ruiz.

Por el momento, Yina Calderón se encuentra en México realizando una gira de medios, haciendo casting y preparando nuevos proyectos, con los que espera seguir entreteniendo a sus seguidores, que tanto les gusta su forma de ser y su contenido.