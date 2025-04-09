Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novia de Yeferson Cossio se mostró con el hijo de Cintia: "Mi primera vez cargando un bebé"

Carolina Gómez, novia del influenciador Yeferson Cossio enterneció con video del bebé de Cintia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Novia de Yeferson Cossio con bebé de Cintia
Novia de Yeferson Cossio con el bebé de Cintia Cossio/Canal RCN

Carolina Gómez, novia del influenciador Yeferson Cossio, reveló a sus millones de fanáticos un tierno video junto a Lorenzo, el segundo hijo de Cintia Cossio, quien nació el pasado lunes 1 de septiembre.

¿Qué video compartió la novia de Yeferson Cossio con el bebé de Cintia?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró cargando al pequeño.

Cintia Cossio tiene a Lorenzo

En la grabación se mostró, aparentemente desde la clínica, cargando al segundo hijo de la influenciadora Cintia Cossio poco después del parto.

Según dio a conocer la creadora de contenido, ella recibió la visita de sus familiares el mismo día que dio a luz a su bebé, por lo que, el video habría sido justo cuando Carolina conoció al nuevo integrante de la familia.

Allí se ve a Carolina cargando al niño tiernamente, a quien está sosteniendo contra su pecho.

Con dicha publicación hizo una inesperada confesión a sus fanáticos que muy pocos se esperaban.

"Mi primera vez cargando un bebé…y mi corazón se derrite de amor. Bienvenido al mundo, pequeñito. Felicidades a la familia López Cossio", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su ternura y muchos aprovecharon para destacar cuánto le luce, por lo que, muchos le pidieron que debería pensar en convertirse en madre muy pronto.

Por ahora, la influenciadora sigue disfrutando de la llegada del bebé a la familia y continúa enfocada en su emprendimiento, sus estudios y en sus proyectos en redes sociales, con los que espera seguir cautivando a sus seguidores.

Yeferson Cossio en Singapur

Cabe destacar que, la joven reveló que estará durante un mes alejada de Yeferson Cossio, quien viajó a Singapur por cuestiones laborales y personales.

El influenciador reveló que su llegada fue bastante compleja, pues se intoxicó al probar un plato típico de la región, pero confesó que ya está mejor.

Por su parte, Cintia Cossio detalló a sus fanáticos que pronto dará a conocer los detalles de cómo fue su parto, el cual tuvo que realizar por cesárea, pese a que se preparó para que fuera natural.

