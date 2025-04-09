Ellas son las mujeres más importantes en la vida de Dayro Moreno, delantero de la selección Colombia

Dayro Moreno está en el centro de las miradas, pues a pocos días de cumplir 40 años fue convocado nuevamente a la selección Colombia para las eliminatorias del Mundial 2026.

¿Por qué Dayro está en tendencia en este momento entre los hinchas de la selección Colombia?

Conocido por su capacidad goleadora y su carácter extrovertido, se ha convertido en uno de los jugadores en tendencia tanto por su rendimiento dentro de la cancha como por todas las sorpresas y curiosidades que lleva en su vida personal.

Con casi 40 años, Dayro vive un renacer en el fútbol colombiano y en su vida personal. (Foto: Jaime Saldarriaga / AFP)

La fascinación que Dayro ha generado entre los hinchas ha sido impresionante, pues todos celebran su regreso como el máximo artillero del fútbol colombiano en este momento, aunque su club no atraviese por el mejor momento en la Liga BetPlay.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Quiénes son las personas más importantes en la vida de Dayro Moreno?

Dayro ha contado en varias de sus entrevistas que el motor de su vida son sus dos hijas, a quienes ha preferido mantener retiradas del foco mediático, si embargo cada que tiene la oportunidad de anotar un gol, no duda en dedicárselos.

Su hija menor se llama Shantal y nació furto de su relación con la modelo Marcela Muñoz, quien es reconocida en el medio como Lamar, con quien sostuvo un noviazgo desde el 2012 hasta el 2018.

Por otro lado, su hija mayor, Salomé es fruto de su relación sentimental con Paola Andrea Villanueva, quien también ha preferido llevar una vida alejada de los medios de comunicación y el reconocimiento público.

Artículos relacionados Viral Día del Amor y la Amistad 2025 en Colombia: fecha oficial, tradiciones y su verdadero significado

¿A Dayro Moreno se le conoce alguna pareja sentimental actualmente?

Después de estas dos relaciones de pareja, no se ha dado a conocer oficialmente un nuevo vínculo de Dayro con alguna persona en la actualidad, todo apunta a que el delantero se ha enfocado en el crecimiento de su carrera y en proyectos personales como el reciente Podcast en su canal de YouTube, en el que da a conocer facetas nunca vistas de su cotidianidad.

Dayro Moreno llegó a la concentración de la Selección Colombia. (AFP: MIGUEL ROJO)

Y aunque su personalidad extrovertida da mucho de qué hablar, cuando se le ve en redes sociales o eventos públicos es muy reservado con su vida personal, por lo que, en el momento, los seguidores del futbolista deberán conformarse con saber que las mujeres más importantes de su vida por ahora son sus dos hijas.

El regreso de Dayro a la selección es una nueva oportunidad para demostrar que, a pesar de la edad, aún mantiene un gran nivel competitivo y son sus dos hijas quienes sirven de inspiración para seguir marcando goles.

Especialmente en el encuentro de hoy de Colombia contra Bolivia en las eliminatorias por la Copa del Mundo 2026, a las 06:00 pm a través de la señal en vivo de Canal RCN o a través de la App https://www.canalrcn.com/co