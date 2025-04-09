Isabella Ladera sorprende tras revelar la experiencia paranormal que vivió

Isabella Ladera compartió su mala experiencia y las cosas paranormales que le sucedieron en el pasado.

¿Cuál fue la mala experiencia de Isabella Ladera?

Isabella Ladera, reconocida por sus videos en redes sociales y por ser expareja del cantante de Beéle, reveló un momento muy angustiante de su vida.

Se trata de un hecho ocurrido en el pasado, cuando alguien le cortó un mechón de cabello como parte de un supuesto acto de brujería. Ella asegura no saber en qué momento sucedió, pues aclaró que no ocurrió en una peluquería.

“Recuperar mi cabello ha sido un reto y proceso porque a mí lo que me hicieron fue brujería. Lit en un descuido mío (y no fue en ninguna peluquería)”.

¿Cómo fue la relación entre Beéle e Isabella Ladera?

Cabe resaltar que la creadora de contenido estuvo involucrada en una polémica relación con Beéle, ya que se dice que habría sido su amante mientras él mantenía un noviazgo con Camila Rodríguez.

A pesar de los distintos comentarios, la pareja siguió siendo tema de conversación, aunque compartían distintos viajes, momentos y conciertos juntos. Inclusive, Isabella apareció en varios videoclips del cantante.

Sin embargo, en julio del presente año 2025, Isabella confirmó su ruptura ya que el cantante no le prestaba la atención suficiente y habían varias mentiras de por medio.

Así fue la relación entre Isabella Ladera y Beéle | Foto AFP/ Giorgio Viera

¿En qué consiste el pleito legal entre Beéle y Camila Rodríguez?

Recientemente, Camila Rodríguez demando a Beéle por la custodia de los dos hijos que tuvieron juntos.

En un principio, el artista había salido favorecido en la disputa legal; sin embargo, tras un segundo fallo, se confirmó que Camila fue declarada responsable de vi0lenci4 intr4famili4r.

Por el momento, los abogados del cantante aseguraron que tomarán acciones legales contra la representante de Cara por información errónea.