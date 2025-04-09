Altafulla desata polémica tras bailar con la exnovia de Miguel Bueno

Altafulla sorprendió a todos sus seguidores tras bailar con una de las exnovias de Miguel Bueno.

¿Por qué Altafulla bailó con la exnovia de Miguel Bueno?

A través de redes sociales, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia compartió un video bailando con otras tres mujeres, entre ellas, Carolina Picorios, Luisa Castro y Malexa Leon.

Ellas suelen compartir su estilo de vida y crear videos en redes sociales, pero en esta ocasión un clip llamó especialmente la atención de los internautas.

En la descripción, el ganador escribió “Listos pal Bautizo”, lo que da a entender que asistían a un compromiso familiar, ya que todos vestían de blanco.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Cuáles fueron las reacciones de los seguidores tras el video de Altafulla?

Las reacciones de varios seguidores no se hizo esperar, muchos de ellos mostraron su preocupación porque no se encontraba Karina García, quien es la actual pareja del cantante.

"Karina en ese momento: muéstrame tu entorno, Andrés"; "Cuidado Andrés David"; "Cuidado con una vaina Andrés David": "Faltó Mariana Zapata", fueron algunos comentarios de seguidores.

Claramente, los fanáticos mostraron su preocupación y advertencia a Altafulla, ya que recientemente habían rumores sobre su posible ruptura con Karina García.

Artículos relacionados Talento nacional Richard Ríos causa revuelo tras bailar en Barranquilla con la Selección Colombia: ¡Así se mueve!

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Altafulla?

Por otra parte, Altafulla ha sorprendido a todos sus seguidores tras anunciar su nueva colaboración junto con Juan Duque llamada 'Fría'.

Se desconoce la fecha exacta de la nueva canción de ambos artistas, pero en redes sociales se espera un gran lanzamientos entre ellos.

Asimismo, el cantante continuará enfocado en sus proyectos personales, mientras que su pareja, Karina García, seguirá desarrollando su carrera en el modelaje y la creación de contenido, además de prepararse para su próximo evento, Stream Fighter.