Firma de abogados de Beéle rompió el silencio tras segundo fallo de la ley

En las últimas horas, la firma que de abogados que ha representado a Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido como Beéle, nuevamente se pronunció luego del reciente fallo que fue emitido por la justicia en donde se le reconoció como una v1ctima de m4altrato intrafamiliar.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Qué dijo la firma de abogados de Beéle tras el fallo judicial que emitió la justicia?

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, los representantes legales del cantante recordaron que fueron las mismas autoridades quienes determinaron cuál fue su rol en el hogar que sostuvo junto a Camila Rodríguez.

“Durante un año circuló en redes una única versión contra nuestro defendido. Él optó por el silencio respetuoso y acudió a las instancias judiciales. Hoy, una autoridad lo reconoce como víctima”, señaló la defensa del artista.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Reviven polémica entrevista de Yaya Muñoz y La Toxi Costeña, así lucían años atrás

Allí mismo, los abogados aprovecharon para hacer referirse a los prejuicios que aún existen en la sociedad sobre los casos en donde los hombres son las víctimas de este tipo de v1olenc1a.

“Persisten voces que cuestionan este hecho porque aún pesa el estereotipo de que solo las mujeres pueden ser reconocidas públicamente como víctimas”, señalaron, por lo que hicieron una invitación a romper este tipo de estigmas, pues fueron enfáticos en mencionar que la v1iolnenc1a no distingue géneros.

Firma de abogados de Beéle rompió el silencio tras fallo de la justicia. Foto | Romain Maurice.

¿Por qué el equipo de Beéle se pronunció tras el segundo fallo de la justicia?

El equipo legal del barranquillero resaltó que, por varios meses su defendido prefirió no pronunciarse públicamente, en cambio, optó por esperar a que la justicia hiciera su debido proceso y más tarde demostrara la verdad detrás de este caso.

¿Camila Rodríguez se pronunció sobre el reciente fallo que favoreció a Beéle?

Hasta el momento, ni Camila Rodríguez ni Beéle, han abordado el tema ni en redes sociales ni entrevistas, lo que sí es un hecho, es que la decisión de la ley ha divido opiniones entre los seguidores de ambas figuras públicas quienes defienden a cada una de las partes.

Esto dijo la firma de abogados de Beéle tras fallo de la ley. Foto | Giorgio Viera.

Dicho esto, todo parece indicar que este capítulo de Cara y el cantante, llegará a su fin, o por ahora, es la conclusión a la que muchos de los internautas han llegado.