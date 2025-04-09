Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Richard Ríos causa revuelo tras bailar en Barranquilla con la Selección Colombia: ¡Así se mueve!

Se viralizó el baile de Richard Ríos con la Selección Colombia y las reacciones no se hicieron esperar.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Richard Ríos
Así fue el espectacular baile de Richard Ríos en Barranquilla | Foto AFP/ Chandan Khanna

Quedan pocas para que empiece el partido de la Selección Colombia vs Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los jugadores de la tricolor se preparan para estar en su 100% y dar todo en la cancha.

¿Cuál fue el baile de Richard Ríos en Barranquilla?

Tras la llegada de la Selección Colombia a Barranquilla, decenas de seguidores se acercaron al hotel de concentración para brindarles apoyo y ánimo a los jugadores.

En medio de la euforia, Richard Río se robó todas las miradas, no solo por su carisma, sino también por animarse a bailar junto a sus compañeros, desatando la emoción de los presentes.

En un video compartido en redes, se observa cómo los aficionados corean, aplauden y vitorean al equipo, mientras los jugadores disfrutan de un ambiente festivo en medio de aplausos, gritos y juegos artificiales.

¿Por qué el partido de la Selección Colombia es importante?

Este partido es decisivo para la Selección Colombia, ya que de su resultado depende su permanencia en la carrera hacia el Mundial 2026. Actualmente ocupa la sexta posición y, de perder, podría despedirse definitivamente del torneo.

La transmisión inicia a las 4:30p.m., mientras que el partido empieza a las 6:30 p.m. por el Canal RCN y a través de la App.

¿Por qué Richard Ríos es importante en la Selección Colombia?

Tras el video de Richard Ríos, varios internautas han comentado sobre su participación en el campo de juego.

De hecho, aseguran que podría ser uno de los jugadores más destacados durante el partido, ya que el volante antioqueño se consolidó en Benfica de Portugal tras estar brillar en Palmeiras.

Su presencia es vital en el esquema del técnico Néstor Lorenzo, ya que funciona en la zona defensiva y ofensiva de la Selección Colombia. Por el momento, varios seguidores se han cautivado con su presencia y por la manera en cómo juega.

Richard Ríos
Así fue el baile de Richard Ríos en Barranquilla | Foto AFP/ Chris Coduto
