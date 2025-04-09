Comentario de Altafulla generó debate en redes sociales, ¿indirecta para Karina?

El cantante Altafulla generó controversia en redes sociales luego de hacer un comentario sobre las mujeres en medio de una transmisión en vivo.

¿Qué dijo Altafulla sobre las mujeres?

El artista realizó una transmisión en vivo junto al cantante Juan Duque, donde ambos decidieron revelar su próxima colaboración musical en su tema "Fría", que lanzarán muy pronto.

Los dos dieron a conocer un pequeño adelanto de la canción y decidieron hablar sobre el significado del sencillo.

En medio de su conversación, donde hicieron mención de aquellas mujeres que son "frías" o "difíciles" y que ellos deben "rogarles" para tenerlas a su lado, el ganador de La casa de los famosos Colombia lanzó un comentario que se volvió viral en redes sociales.

"No hay nada que le guste más al hombre que la mujer que no le conviene", dijo.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Por qué el comentario de Altafulla lo relacionaron con Karina García?

Dichas palabras provocaron que varios internautas reaccionaron al respecto, donde algunos coincidieron con su pensamiento, mientras que otros no dudaron en relacionarlas con la influenciadora Karina García.

Algunos sugirieron que podría ser una indirecta para la creadora de contenido, recordando que quizás por eso la mamá de Altafulla le ha costado aceptarla.

Otros no dudaron en defender al artista y detallar que solo estaba hablando de un tema general y no de su situación sentimental actual.

Sus fanáticos están a la expectativa de lo que será la canción entre Altafulla y Juan Duque, pues además indicaron que habrá una invitada muy especial.

Artículos relacionados Cintia Cossio Nació el bebé de Cintia Cossio, aquí las fotos del parto

Por ahora, el cantante Altafulla sigue disfrutando de su relación con Karina García y trabajando en nueva música, con la que espera seguir enamorando a sus fieles admiradores, pues espera poder crecer y tener importantes featuring con grandes colegas.

Asimismo, continúa cumpliendo su agenda de conciertos a nivel nacional, donde ha logrado que miles de personas canten y bailen al ritmo de sus canciones, que se han vuelto virales en las diferentes plataformas streaming de música luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, de la que salió victorioso.