Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Comentario de Altafulla generó debate en redes sociales, ¿indirecta para Karina?

Altafulla que causó revuelo entre los internautas que relacionaron sus palabras con Karina García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

El cantante Altafulla generó controversia en redes sociales luego de hacer un comentario sobre las mujeres en medio de una transmisión en vivo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Altafulla sobre las mujeres?

El artista realizó una transmisión en vivo junto al cantante Juan Duque, donde ambos decidieron revelar su próxima colaboración musical en su tema "Fría", que lanzarán muy pronto.

Altafulla con Juan Duque

Los dos dieron a conocer un pequeño adelanto de la canción y decidieron hablar sobre el significado del sencillo.

En medio de su conversación, donde hicieron mención de aquellas mujeres que son "frías" o "difíciles" y que ellos deben "rogarles" para tenerlas a su lado, el ganador de La casa de los famosos Colombia lanzó un comentario que se volvió viral en redes sociales.

"No hay nada que le guste más al hombre que la mujer que no le conviene", dijo.

Artículos relacionados

¿Por qué el comentario de Altafulla lo relacionaron con Karina García?

Dichas palabras provocaron que varios internautas reaccionaron al respecto, donde algunos coincidieron con su pensamiento, mientras que otros no dudaron en relacionarlas con la influenciadora Karina García.

Altafulla lanzaría indirecta a Karina

Algunos sugirieron que podría ser una indirecta para la creadora de contenido, recordando que quizás por eso la mamá de Altafulla le ha costado aceptarla.

Otros no dudaron en defender al artista y detallar que solo estaba hablando de un tema general y no de su situación sentimental actual.

Sus fanáticos están a la expectativa de lo que será la canción entre Altafulla y Juan Duque, pues además indicaron que habrá una invitada muy especial.

Artículos relacionados

Por ahora, el cantante Altafulla sigue disfrutando de su relación con Karina García y trabajando en nueva música, con la que espera seguir enamorando a sus fieles admiradores, pues espera poder crecer y tener importantes featuring con grandes colegas.

Asimismo, continúa cumpliendo su agenda de conciertos a nivel nacional, donde ha logrado que miles de personas canten y bailen al ritmo de sus canciones, que se han vuelto virales en las diferentes plataformas streaming de música luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, de la que salió victorioso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Yeferson Cossio con bebé de Cintia Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio se mostró con el hijo de Cintia: "Mi primera vez cargando un bebé"

Carolina Gómez, novia del influenciador Yeferson Cossio enterneció con video del bebé de Cintia.

Dayro Moreno se pronunció tras llegada a la Selección Colombia Talento nacional

Ellas son las mujeres más importantes en la vida de Dayro Moreno, delantero de la selección Colombia

Dayro Moreno regresa a la Selección Colombia a pocos días de cumplir 40 años y asegura que sus hijas son el motor de su vida personal.

Isabella Ladera Talento nacional

Isabella Ladera sorprende tras revelar la experiencia paranormal que vivió

En redes, Isabella compartió un momento muy angustiante y paranormal que vivió en el pasado y generó varias reacciones.

Lo más superlike

De aprendiz en Milán a emblema global: Giorgio Armani Talento internacional

La muerte de Giorgio Armani y su multimillonaria fortuna: ¿quién se quedará con su legado?

Armani dejó un plan de sucesión que asegura la continuidad de su marca, sus obras benéficas y proyectos empresariales.

Caterin Escobar, Pichingo, Patty Grisales, Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el noveno eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Lady Gaga Lady Gaga

Fans de Lady Gaga reaccionan al inquietante video grabado en la Isla de las Muñecas

Mover la pierna sin parar puede ser una forma de liberar tensión, pero ojo: no siempre es tan inofensivo. Salud

¿Mueves la pierna sin parar? esto es lo que este hábito revela sobre tu salud

Christian Nodal posando con dos galardones en los Premios Grammy Latinos 2019 Christian Nodal

Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "*#?* mantenido"