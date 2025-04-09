Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tras su ruptura con Yamal, Nicki Nicole habría iniciado romance con Mastantuono del Real Madrid

Tras su ruptura con Lamine Yamal del Barcelona, Nicki Nicole tendría un nuevo romance con un jugador del Real Madrid.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Nicki Nicole estaría saliendo con Mastantuono del Real Madrid tras su ruptura con Lamine Yamal del Barcelona
Tras la ruptura con Lamine Yamal del Barcelona, ¿Nicki Nicole tendría un nuevo romance con el jugador del Real Madrid? (Foto: AFP)

El vínculo entre la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista del F.C. Barcelona Lamine Yamal habría llegado a su fin luego de unas semanas de intensa atención mediática.

¿Fin del romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal?

La ruptura comenzó a especularse cuando Yamal eliminó de sus redes sociales todas las publicaciones que lo mostraban con la artista.

El gesto, sumado al silencio de ambos, generó un incremento de rumores sobre la separación entre los internautas quienes se preguntaban qué pasó con la relación que al parecer fue un amor de verano.

La relación, breve pero ampliamente comentada, despertó críticas por la diferencia de edad y el historial sentimental de la cantante.

Los seguidores siguieron de cerca cada movimiento, convirtiendo la confirmación de la ruptura en tema central en redes sociales.

Franco Mastantuono, el nuevo amor de Nicki Nicole, tras Lamine Yamal

En medio del revuelo por la ruptura, la prensa argentina apunta a Franco Mastantuono, futbolista que recientemente se unió al Real Madrid, como posible interés amoroso de Nicki Nicole.

Según información divulgada a medios argentinos, la cantante ya conocía a Mastantuono y habría comenzado a generar cercanía con él, lo que podría haber influido en el distanciamiento con Yamal.

La supuesta relación entre Nicki y Mastantuono generó reacciones diversas en redes sociales, principalmente por el cambio de foco de un jugador joven del Barcelona a otro del Real Madrid.

Hasta el momento, Mastantuono no se ha pronunciado sobre estos rumores, aunque su pasado vinculado con Fiona Agustinelli aumenta el interés mediático sobre la situación.

La cantante argentina de 25 años ha tenido varias relaciones sentimentales que han captado la atención mediática. Su primer romance conocido fue con el rapero Khea. Posteriormente, mantuvo una relación con el también rapero Trueno. En 2023, comenzó un romance con el cantante mexicano Peso Pluma relación que finalizó en 2024 debido a una infidelidad por parte de él.

En este 2025 se le relacionó con el jugador del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, duraron un corto tiempo y ahora se le relaciona con el jugador de la Selección Argentina y del Real Madrid, Franco Mastantuono.

Nicki Nicole terminó con Lamine Yamal ahora estaría con Mastantuono
Nicki Nicole terminó con Lamine Yamal ahora estaría con Mastantuono. (Foto: AFP)
