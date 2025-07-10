Yina Calderón le contestó a la Segura: "Vaya a cuidar a su hijo"

La empresaria Yina Calderón le respondió a la influenciadora la Segura luego de que reaccionara a sus fuertes declaraciones en su contra.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Por qué Yina Calderón y la Segura están en rifirrafe?

La creadora de contenido criticó a la caleña en su programa 'Escándalo TV' asegurando que ella estaba "apagada", que no servía para realitys y que ya no generaba buen contenido en redes sociales.

La Segura no tardó en responderle y criticó el contenido de polémica y escándalo que suele hacer ella para poder estar vigente.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las palabras de la Segura?

La empresaria no dudó en contestarle con fuertes comentarios, asegurando que la Segura ya no es una celebridad y hasta la envió a cuidar a su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el influenciador Ignacio Baladán.

"Ya no es una celebridad, ya es una ama de casa, mujer casada, vaya a cuidar a su hijo, a hacer postres, pero aquí deje de chimbe*r (...) una figura pública muer** en redes porque no genera nada", expresó.

Señaló que no puede hablar de no humillar a alguien cuando supuestamente hizo echar a un empleado de una tienda en la que no la atendieron bien y también le resaltó que no tenía cómo hablar de no traicionar a una amiga cuando habló mal de su anterior amiga y mánager.

Volvió a reiterar que, para ella, la Segura no generó nada tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Karina García Karina García reveló cómo va su tusa tras ruptura con Altafulla y por qué sacó el comunicado

¿La Segura le responderá a Yina Calderón?

Cabe destacar que, la Segura en su respuesta señaló que sería la única vez que le contestaría a Yina Calderón, pues para ella dicho tema terminó ahí.

Sin embargo, sus fanáticos están a la espera de que la Segura vuelva a aparecer y pueda contestarle a sus nuevos señalamientos.

Es importante mencionar que, la Segura no es la única famosa que ha estado en polémica con Yina Calderón en los últimos días, pues la Jesuu, Carolina Picorios y Andrea Valdiri también han estado en diferencias con ella.