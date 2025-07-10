Yina Calderón le contestó a la Segura: "Vaya a cuidar a su hijo"
Esto le dijo Yina Calderón a la Segura tras responderle a sus fuertes comentarios en su contra.
La empresaria Yina Calderón le respondió a la influenciadora la Segura luego de que reaccionara a sus fuertes declaraciones en su contra.
¿Por qué Yina Calderón y la Segura están en rifirrafe?
La creadora de contenido criticó a la caleña en su programa 'Escándalo TV' asegurando que ella estaba "apagada", que no servía para realitys y que ya no generaba buen contenido en redes sociales.
La Segura no tardó en responderle y criticó el contenido de polémica y escándalo que suele hacer ella para poder estar vigente.
¿Cómo reaccionó Yina Calderón a las palabras de la Segura?
La empresaria no dudó en contestarle con fuertes comentarios, asegurando que la Segura ya no es una celebridad y hasta la envió a cuidar a su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el influenciador Ignacio Baladán.
"Ya no es una celebridad, ya es una ama de casa, mujer casada, vaya a cuidar a su hijo, a hacer postres, pero aquí deje de chimbe*r (...) una figura pública muer** en redes porque no genera nada", expresó.
Señaló que no puede hablar de no humillar a alguien cuando supuestamente hizo echar a un empleado de una tienda en la que no la atendieron bien y también le resaltó que no tenía cómo hablar de no traicionar a una amiga cuando habló mal de su anterior amiga y mánager.
Volvió a reiterar que, para ella, la Segura no generó nada tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.
¿La Segura le responderá a Yina Calderón?
Cabe destacar que, la Segura en su respuesta señaló que sería la única vez que le contestaría a Yina Calderón, pues para ella dicho tema terminó ahí.
Sin embargo, sus fanáticos están a la espera de que la Segura vuelva a aparecer y pueda contestarle a sus nuevos señalamientos.
Es importante mencionar que, la Segura no es la única famosa que ha estado en polémica con Yina Calderón en los últimos días, pues la Jesuu, Carolina Picorios y Andrea Valdiri también han estado en diferencias con ella.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike