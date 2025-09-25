Yina Calderón hará transmisión en vivo junto a Westcol: "Trataré de fastidiarlo"

La empresaria Yina Calderón confirmó la transmisión en vivo que realizará junto a su rival el streamer Westcol, con quien ha tenido varios pleitos en redes sociales tras lanzarse fuertes comentarios.

¿Por qué Yina Calderón estará en un stream con Westcol?

La creadora de contenido estará como invitada a una transmisión en vivo con Westcol debido a que ambos hablarán sobre el evento del streamer 'Stream Figthers 4' en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aceptó participar, pues competirá en el ring de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri.

Recordemos que, dicho evento se dará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde varios influenciadoras se enfrentarán y también habrán algunas presentaciones de cantantes reconocidos.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

¿Qué dijo Yina Calderón sobre estar junto a Westcol?

La influenciadora destacó que irá en representación de muchas de sus seguidoras, en especial de aquella que él tanto ha criticado.

"Yo noto al cachetón un poco nervioso por tener mi humilde presencia. Obviamente trataré de fastidiarlo, de sacarlo de sus casillas, de intimidarlo, le preguntaré cositas porque él sabe a qué clase de persona invita, entonces a veces es muy berraco detrás de una pantalla esperemos si teniendo la persona al lado es igualito", dijo.

Según indicó la primera y única ocasión que vio a Westcol fue en el cara a cara de 'Stream Figthers 4', que ocurrió hace algunos meses y sintió que él estaba intimidado.

Destacó que le llevará un obsequio y le coqueteará para que los internautas revivan el shippeo que hubo en un momento con ellos.

Un seguidor le pidió que lo besara y ella señaló que tampoco se irá a ese extremo.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla reaccionó a la muerte de B-King y Regio Clown tras su visita a México

¿Cuándo será la transmisión en vivo de Yina Calderón con Westcol?

La transmisión en vivo de Yina Calderón y Westcol se dará este sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. cuyo momento miles de fanáticos están a la espera debido a la relación no tan cordial que sostienen, pues están en tregua tras tener que trabajar juntos.