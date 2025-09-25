Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón hará transmisión en vivo junto a Westcol: "Trataré de fastidiarlo"

La empresaria Yina Calderón confesó que hará todo para sacar a Westcol de sus casillas, entre otras intenciones.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón sobre Westcol
Yina Calderón revela sus intenciones tras live con Westcol/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón confirmó la transmisión en vivo que realizará junto a su rival el streamer Westcol, con quien ha tenido varios pleitos en redes sociales tras lanzarse fuertes comentarios.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón estará en un stream con Westcol?

La creadora de contenido estará como invitada a una transmisión en vivo con Westcol debido a que ambos hablarán sobre el evento del streamer 'Stream Figthers 4' en el que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aceptó participar, pues competirá en el ring de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri.

Yina Calderón sobre Westcol

Recordemos que, dicho evento se dará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde varios influenciadoras se enfrentarán y también habrán algunas presentaciones de cantantes reconocidos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre estar junto a Westcol?

La influenciadora destacó que irá en representación de muchas de sus seguidoras, en especial de aquella que él tanto ha criticado.

Yina Calderón sobre stream con Westcol

"Yo noto al cachetón un poco nervioso por tener mi humilde presencia. Obviamente trataré de fastidiarlo, de sacarlo de sus casillas, de intimidarlo, le preguntaré cositas porque él sabe a qué clase de persona invita, entonces a veces es muy berraco detrás de una pantalla esperemos si teniendo la persona al lado es igualito", dijo.

Según indicó la primera y única ocasión que vio a Westcol fue en el cara a cara de 'Stream Figthers 4', que ocurrió hace algunos meses y sintió que él estaba intimidado.

Destacó que le llevará un obsequio y le coqueteará para que los internautas revivan el shippeo que hubo en un momento con ellos.

Un seguidor le pidió que lo besara y ella señaló que tampoco se irá a ese extremo.

Artículos relacionados

¿Cuándo será la transmisión en vivo de Yina Calderón con Westcol?

La transmisión en vivo de Yina Calderón y Westcol se dará este sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m. cuyo momento miles de fanáticos están a la espera debido a la relación no tan cordial que sostienen, pues están en tregua tras tener que trabajar juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

B-King Talento nacional

La dolorosa despedida de la mamá de B-King que estremeció a todos: "Vida de mi vida"

La mamá de B-King abrió sus sentimientos con mensaje por la muerte de su hijo y una conmovedora fotografía del artista.

Marcela Reyes sobre sus redes sociales Marcela Reyes

Marcela Reyes toma radical decisión tras muerte de B-King, esto dijo

Marcela Reyes se volvió a pronunciar debido a la situación que atraviesa tras el fallecimiento de su expareja, el cantante B-King.

El futbolista Billy Vigar falleció Talento internacional

Falleció el futbolista Billy Vigar a sus 21 años tras accidente en pleno partido

El joven jugador Billy Vigar perdió la vida tras un golpe en la cabeza que sufrió durante un partido de fútbol y lo dejó en coma.

Lo más superlike

Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

¿Pichingo sería eliminado de MasterChef tras Violeta y Michelle ponerlo en riesgo? IA responde

La IA lanzó su predicción en torno a la posibilidad de que Pichingo le diga adiós a MasterChef Celebrity.

Maluma abre su corazón: legado para su hija París y su experiencia en la campaña de Verizon Maluma

Así vivió Maluma la experiencia de grabar en Universal Studios: “Hacen las cosas muy cool”

Niño del video Dayro Moreno traicionero Talento nacional

Así luce en la actualidad el niño de la frase: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere"

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión Belinda

Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa