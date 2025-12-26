Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón habló de la supuesta ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez: criticó sin filtros

Yina Calderón dio su postura sobre las diferencias entre la pareja Yaya Muñoz y José Rodríguez, arremetió contra cada uno.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, José Rodríguez, Yaya Muñoz
Yina Calderón habló de la supuesta ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez | Foto del Canal RCN y Buen día, Colombia.

Una de las parejas que nació este año es la conformada por la presentadora Yaya Muñoz y el influenciador José Rodríguez, se conocieron en La casa de los famosos Colombia y formalizaron su relación.

¿Por qué dicen que Yaya Muñoz y José Rodríguez terminaron?

En redes sociales, Yaya y José derrochan amor, pero últimamente han estado ausentes y comenzó a especularse que habrían terminado. La presentadora se mostró afectada debido a que reveló que han criticado mucho a Rodríguez, tras declaraciones que ella dio sobre la relación.

Ante esto, se mantiene la incógnita de si los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 siguen juntos o no.

A raíz del eco que está generando el tema, Yina Calderón se atrevió a hablar sobre la pareja.

Yaya Muñoz, José Rodríguez
No se sabe si Yaya Muñoz y José Rodríguez siguen juntos | Foto del Canal RCN.

¿Qué opinó Yina Calderón de la aparente ruptura entre Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Yina Calderón, quien estuvo en el reality del Canal RCN con Yaya Muñoz y José Rodríguez, dio su opinión sobre la supuesta ruptura de la pareja.

En sus palabras, tachó el rumor y expresó que no cree que hayan terminado, pero aprovechó para arremeter contra el influenciador fitness y la presentadora.

"Yo no les creo, ¿será verdad o será puro show? Es que, amor, yo ya no creo nada en este medio. Lo que pasa es que a mí la Yaya con su papel y personaje de villana no me agrada porque está muy actuado eso, no le sale natural... De todas maneras a mí me parece que merece otro tipo de man, ¿a ustedes les parece bien vivir con un man que uno mantenga?", sentenció Yina Calderón.

En adición, remarcó que ella no es interesada, pues trabaja, pero es de las que considera que en una relación el hombre tiene que ser el proveedor.

Yaya Muñoz dijo que su relación con José Rodríguez es 50/50 y eso desató un sin fin de comentarios en las plataformas digitales.

Asimismo, la presentadora comentó que el influencer es español y no colombiano, algo que no es cierto, pero, tras sus palabras, las críticas no cesan en las redes sociales.

José Rodríguez, Yaya Muñoz
José Rodríguez y Yaya Muñoz cuando se reencontraron tras La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.
