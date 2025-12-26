¿Manuela Gómez renunciará a La casa de los famosos Colombia 2026 sin haber ingresado?

El próximo 12 de enero de 2026 se estrena la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN, y una de las participantes, hasta nuevo aviso, es la influenciadora y empresaria Manuela Gómez.

Artículos relacionados Juan Ricardo Lozano ¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

¿Manuela Gómez va a renunciar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez fue presentada como habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026. Después de que se hizo el anuncio, las reacciones abundaron porque a la influenciadora la conocieron en un formato parecido de hace muchos años, llamado Protagonistas de novela.

Sin embargo, Manuela Gómez no es la misma que la joven de ese entonces, tiene una hija y está enfocada en su crecimiento empresarial. A partir de ello, se empezó a decir que supuestamente iba a renunciar a La casa de los famosos Colombia.

Para algunos, Manuela Gómez no aguantará La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Fue tanto el alboroto que la misma Manuela Gómez apareció en una historia de Instagram respondiendo lo de la aparente renuncia de la producción de convivencia del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la supuesta renuncia a La casa de los famosos Colombia?

Para la alegría de muchos y descontento de otros, Manuela Gómez desmintió la renuncia. Comunicó que aunque no será fácil apartarse de su hija y no saber nada de ella, su participación en La casa de los famosos Colombia sigue firme. De hecho, hasta dio a entender que va recargada para dar lo mejor de sí misma.

"¿Manuela va a renunciar? No, mis amores, Manuela no va a renunciar, este es le mejor juego de la vida de Manuela. Esto es un juego, esto es un show, esto es un reality y yo tengo la gasolina necesaria para afrontar lo que sea", comunicó Manuela Gómez.

A renglón seguido, la exprotagonista de novela reveló que tiene miedo por su participación, ya que no sabe cómo va a reaccionar ante los at4ques de sus demás compañeros de reality, pero eso no será un impedimento para destacar.

Artículos relacionados La toxi costeña El hijo de La Toxi costeña se mandó a operar el rostro: así fue la revelación

Además, agregó que su mayor motivación es su hija Samantha, ya que con ello busca bienestar y asegurarle un mejor futuro.

Recuerda que La casa de los famosos Colombia 2026 se puede ver gratis en la app del Canal RCN. Clic aquí.