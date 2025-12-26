Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Manuela Gómez renunciará a La casa de los famosos Colombia 2026 sin haber ingresado?

Manuela Gómez dio información respecto a su participación en La casa de los famosos Colombia 2026, hasta nuevo aviso.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Manuela Gómez
¿Manuela Gómez renunciará a La casa de los famosos Colombia 2026 sin haber ingresado? | Foto del Canal RCN.

El próximo 12 de enero de 2026 se estrena la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN, y una de las participantes, hasta nuevo aviso, es la influenciadora y empresaria Manuela Gómez.

Artículos relacionados

¿Manuela Gómez va a renunciar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez fue presentada como habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026. Después de que se hizo el anuncio, las reacciones abundaron porque a la influenciadora la conocieron en un formato parecido de hace muchos años, llamado Protagonistas de novela.

Sin embargo, Manuela Gómez no es la misma que la joven de ese entonces, tiene una hija y está enfocada en su crecimiento empresarial. A partir de ello, se empezó a decir que supuestamente iba a renunciar a La casa de los famosos Colombia.

Manuela Gómez
Para algunos, Manuela Gómez no aguantará La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Fue tanto el alboroto que la misma Manuela Gómez apareció en una historia de Instagram respondiendo lo de la aparente renuncia de la producción de convivencia del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la supuesta renuncia a La casa de los famosos Colombia?

Para la alegría de muchos y descontento de otros, Manuela Gómez desmintió la renuncia. Comunicó que aunque no será fácil apartarse de su hija y no saber nada de ella, su participación en La casa de los famosos Colombia sigue firme. De hecho, hasta dio a entender que va recargada para dar lo mejor de sí misma.

"¿Manuela va a renunciar? No, mis amores, Manuela no va a renunciar, este es le mejor juego de la vida de Manuela. Esto es un juego, esto es un show, esto es un reality y yo tengo la gasolina necesaria para afrontar lo que sea", comunicó Manuela Gómez.

 

A renglón seguido, la exprotagonista de novela reveló que tiene miedo por su participación, ya que no sabe cómo va a reaccionar ante los at4ques de sus demás compañeros de reality, pero eso no será un impedimento para destacar.

Artículos relacionados

Además, agregó que su mayor motivación es su hija Samantha, ya que con ello busca bienestar y asegurarle un mejor futuro.

Recuerda que La casa de los famosos Colombia 2026 se puede ver gratis en la app del Canal RCN. Clic aquí.

La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia 2026: así van los habitantes elegidos de la tercera temporada | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actriz de Broadway encontrada sin vida Talento internacional

Estrella de Broadway fallece a los 26 años: fue encontrada sin vida en su casa junto a su hijo de 3 años

La muerte de una joven actriz de Broadway ha generado conmoción en el mundo del teatro. La mujer fue encontrada junto a su hijo de 3 años.

Gregorio Pernía y Erika Farfán revelan el primer paseo de su hijo Gregorio Pernía

Gregorio Pernía sorprende con emotivas imágenes del primer paseo de su recién nacido: “Qué hermoso”

Gregorio Pernía y su esposa revelaron detalles del primer paseo de su recién nacido con emotivas fotografías.

Ben Affleck y Jennifer López Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López se reencuentran para hacer compras navideñas: ¿Reconciliación?

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron vistos juntos durante una salida navideña en Los Ángeles, a casi un año de haber finalizado su matrimonio.

Lo más superlike

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Prepara tu hogar y evita malos hábitos para recibir el nuevo año con buena suerte y prosperidad.

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron Viral

Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo