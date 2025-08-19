Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón exige prueba antidoping para Andrea Valdiri tras sentirse en desventaja

Yina Calderón pidió prueba antidoping para Andrea Valdiri antes de su esperado combate de boxeo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón pide antidoping a Andrea Valdiri antes de su combate en el ring
Yina Calderón exige antidoping para Andrea Valdiri.

Yina Calderón encendió la polémica, previo a su combate de boxeo contra Andrea Valdiri, al exigir que su contrincante se someta a una prueba antidoping, asegurando que se siente en desventaja frente a ella.

¿Qué es una prueba antidoping? El examen que Yina Calderón exige a Andrea Valdiri antes de su combate

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri ya encendió la polémica antes de sonar la campana: Calderón lanzó una inesperada petición al pedir que su rival se someta a una prueba antidoping, alegando que se siente en desventaja frente a la influencer barranquillera para su enfrentamiento en el Stream Fighter 4, de Westcol.

Yina Calderón exige prueba antidoping a Andrea Valdiri antes de su enfrentamiento
¿Andrea Valdiri deberá someterse a prueba antidoping tras pedido de Yina Calderón?

Este examen consiste en la toma de orina para detectar cualquier tipo de sustancia ilícita. Pues algunas drogas pueden permanecer en el sistema de la persona que las consumió por varias semanas.

¿Por qué Yina Calderón exigió una prueba antidoping para Andrea Valdiri previo a su enfrentamiento en el ring?

Según palabras de Yina Calderón, la razón por la que exigía que a Andrea Valdiri se le practicara el examen de antidoping se debía a que quizá podría consumir alguna sustancia que la ayudara a salir con mayor fuerza y desenfreno al ring de boxeo.

“Yo exijo que antes de empezar el enfrentamiento con ‘Tronchatoro’ (Andrea Valdiri) le hagan la prueba antidopin, porque no se sabe, vaya y esa mujer consuma algo y por eso es que sale toda chukisiada”

Así mismo, confesó que sentía que su enfrentamiento con la creadora de contenido barranquillera era el que tenía más desventajas para ella debido a la contextura y altura de Valdiri.

Yina Calderón cuestiona a Andrea Valdiri y solicita prueba antidoping antes del combate
Yina Calderón se siente en desventaja y solicita antidoping para Andrea Valdiri.

"Yo soy la persona que más está en desventaja en el Stream Fighter y no porque yo no haya entrenado, es porque la contextura de ella y la altura es diferente a la mía"

Por el momento, Westcol, organizador del Stream Fighter 4 no se ha pronunciado frente a la petición de Yina Calderón y se desconoce si esta prueba se vaya a llevar a cabo. Así mismo, Andrea Valdiri no se ha pronunciado al respecto para dar su punto de vista al respecto.

