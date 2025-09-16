Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón exige más dinero a Westcol para enfrentarse a Andrea Valdiri: esta es la razón

Yina Calderón exigió un aumento para enfrentar a Andrea Valdiri en Stream Fighter 4 y explicó por qué.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón exige aumento a Westcol
Yina Calderón quiere más dinero antes de enfrentarse a Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a generar polémica en redes sociales, esta vez por sugerir públicamente que Westcol debería aumentar la suma de dinero que inicialmente le ofreció por enfrentarse a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

¿Yina Calderón no está de acuerdo con el pago pactado para enfrentar a Andrea Valdiri?

En una reciente entrevista a un medio digital, Yina Calderón rompió el silencio frente al reciente accidente que Andrea Valdiri sufrió y con el que generó aún más expectativa sobre su enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Andrea Valdiri tuvo un accidente y Yina Calderón habló al respecto antes del combate
Yina Calderón opina sobre el accidente de Andrea Valdiri y genera polémica. (Foto Canal RCN).

Pues aunque la polémica empresaria cuestionó el “show” que hizo por un rasguño, le abonó que este tipo de contenidos solían funcionar en redes sociales para mantenerse vigente, especialmente si hay un enfrentamiento de por medio que exige estar al máximo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Calderón manifestó que Westcol, streamer fundador del Stream Fighters, debería recosiderar un aumento en el dinero ofrecido inicialmente para su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Incluso, mencionó que la barranquillera también era digna de esto.

¿Por qué Yina Calderón exige más dinero para enfrentar a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Según explicó Yina Calderón, el evento de boxeo de este año únicamente estaba sonando en redes sociales por su enfrentamiento contra Andrea Valdiri. Presumiendo así que, sin ellas, el evento no estaría recibiendo la misma atención, y expectativa en los internautas que anhelan que esta fecha llegue pronto.

Yina Calderón pide aumento a Westcol antes de enfrentarse a Andrea Valdiri
Motivo de Yina Calderón para exigir más dinero a Westcol antes del duelo. (Foto Canal RCN).

Calderón aseguró que, teniendo en cuenta esta observación, Westcol debería aumentar al doble el pago que les ofreció a Andrea Valdiri y a ella por enfrentarse en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

“Si no fuera por nosotras dos ese evento no estaría sonando por ningún lado. Westcol debería pagarnos el doble a mí y a Andrea, porque si no fuera por nosotros Stream Fighter estaría caído este año, y es una realidad"

Hasta el momento, Westcol no se ha pronunciado frente a las exigentes palabras de Yina Calderón sobre un posible aumento en el enfrentamiento que tendrá contra Andrea Valdiri.

