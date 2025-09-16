Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Yina Calderón al accidente de Andrea Valdiri previo a Stream Fighters 4

Yina Calderón reaccionó al accidente que sufrió Andrea Valdiri previo a su enfrentamiento de boxeo en Stream Fighters 4.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri se accidenta y así reaccionó Yina Calderón previo al esperado duelo
Yina Calderón rompe el silencio sobre el accidente de Andrea Valdiri antes del boxeo. (Foto Canal RCN).

El pasado lunes 15 de septiembre Andrea Valdiri sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que había sufrido un accidente que generó una lesión en una de sus manos justo a semanas de su enfrentamiento con Yina Calderón en Stream Fighters 4. La respuesta de Yina no se hizo esperar y generó controversia.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del accidente que sufrió Andrea Valdiri?

Vale la pena destacar que fue la mismísima Andrea Valdiri quien alertó por medio de sus redes sociales a sus cientos de seguidores sobre lo sucedido en las últimas horas.

Andrea Valdiri tuvo un accidente y Yina Calderón habló al respecto antes del combate
Yina Calderón opina sobre el accidente de Andrea Valdiri y genera polémica. (Foto Canal RCN).

Según relató, justo cuando se encontraba supervisando una especie de trasteo cuando el personal encargado golpeó sin culpa un aviso que estaba cerca de ella ocasionado que este cayera encima suyo sin que pudiera reaccionar a tiempo.

El fuerte golpe de este objeto ocasionó una lesión en una de sus manos y tuvo que ser trasladada de manera inmediata a urgencias para ser atendida por profesionales.

Artículos relacionados

Así mismo, mencionó que no estaba segura de si podría continuar con sus entrenamientos de boxeo, especialmente ahora que su enfrentamiento con Yina Calderón estaba a un mes de llevarse a cabo.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al accidente que sufrió Andrea Valdiri?

Ahora bien, tras enterarse del accidente que sufrió Andrea Valdiri, la polémica influenciadora Yina Calderón reveló en entrevista que no creía que la lesión fuera grave y cuestionó a la barranquillera por hacer show de algo así.

Yina Calderón reaccionó al accidente de Andrea Valdiri previo a su enfrentamiento
Reacción de Yina Calderón ante la lesión de Andrea Valdiri antes de Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, le abonó el hecho de crear este tipo de contenido para llamar la atención de quienes esperan con ansias su enfrentamiento en el Stream Fighters 4, pues considera que este tipo de situaciones generan aún más expectativas sobre lo que podría llegar a pasar en el gran día.

Artículos relacionados

"Eso es un rasguño, tampoco era para grabarse y hacer todo ese show, pero se le abona que necesitamos mover Stream Fighters, porque si nos ponemos a tenernos a otros participantes nos quedamos en la inmunda”

Con esto, Yina Calderón dejó claro que este tipo de situaciones generan expectativas y dejó claro que todo esto forma parte del espectáculo que esperan los fanáticos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, murió a los 89 años

Robert Redford murió a los 89 años en su casa de Utah. El actor y director dejó un legado imborrable en Hollywood y el cine independiente.

Yina Calderón y Andrea Valdiri Yina Calderón

Yina Calderón comparte foto con Andrea Valdiri y deja curioso mensaje

La empresaria Yina Calderón aprovechó para dejarle un mensaje a la influenciadora Andrea Valdiri tras su rivalidad.

Luis Alfonso sufrió accidente antes de su concierto en EE. UU.: esto se sabe Talento nacional

Luis Alfonso sufrió accidente previo a su esperado concierto en Estados Unidos

Luis Alfonso encendió las alarmas entre sus seguidores tras sufrir un accidente horas antes de su esperado concierto en EE. UU.

Lo más superlike

Pepe Aguilar habla claro sobre la polémica en redes Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras campaña en su contra “Las tradiciones no se cancelan”

Pepe Aguilar cantó en Guadalajara pese a una campaña en su contra y defendió el valor de las tradiciones.

Claudia Bahamón y Valeria Aguilar Claudia Bahamón

Claudia Bahamón rompe el silencio tras salida de Valeria Aguilar en MasterChef: “Amor y humor”

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia