Así reaccionó Yina Calderón al accidente de Andrea Valdiri previo a Stream Fighters 4

El pasado lunes 15 de septiembre Andrea Valdiri sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que había sufrido un accidente que generó una lesión en una de sus manos justo a semanas de su enfrentamiento con Yina Calderón en Stream Fighters 4. La respuesta de Yina no se hizo esperar y generó controversia.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en el periodismo! Falleció el cronista Fito Hurtado a sus 66 años: esto se sabe

¿Qué se sabe del accidente que sufrió Andrea Valdiri?

Vale la pena destacar que fue la mismísima Andrea Valdiri quien alertó por medio de sus redes sociales a sus cientos de seguidores sobre lo sucedido en las últimas horas.

Yina Calderón opina sobre el accidente de Andrea Valdiri y genera polémica. (Foto Canal RCN).

Según relató, justo cuando se encontraba supervisando una especie de trasteo cuando el personal encargado golpeó sin culpa un aviso que estaba cerca de ella ocasionado que este cayera encima suyo sin que pudiera reaccionar a tiempo.

El fuerte golpe de este objeto ocasionó una lesión en una de sus manos y tuvo que ser trasladada de manera inmediata a urgencias para ser atendida por profesionales.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Así mismo, mencionó que no estaba segura de si podría continuar con sus entrenamientos de boxeo, especialmente ahora que su enfrentamiento con Yina Calderón estaba a un mes de llevarse a cabo.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al accidente que sufrió Andrea Valdiri?

Ahora bien, tras enterarse del accidente que sufrió Andrea Valdiri, la polémica influenciadora Yina Calderón reveló en entrevista que no creía que la lesión fuera grave y cuestionó a la barranquillera por hacer show de algo así.

Reacción de Yina Calderón ante la lesión de Andrea Valdiri antes de Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, le abonó el hecho de crear este tipo de contenido para llamar la atención de quienes esperan con ansias su enfrentamiento en el Stream Fighters 4, pues considera que este tipo de situaciones generan aún más expectativas sobre lo que podría llegar a pasar en el gran día.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia reaparece con nueva pareja y el parecido con Yana Karpova sorprende

"Eso es un rasguño, tampoco era para grabarse y hacer todo ese show, pero se le abona que necesitamos mover Stream Fighters, porque si nos ponemos a tenernos a otros participantes nos quedamos en la inmunda”

Con esto, Yina Calderón dejó claro que este tipo de situaciones generan expectativas y dejó claro que todo esto forma parte del espectáculo que esperan los fanáticos.