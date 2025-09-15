Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Florinda Meza rompe el silencio tras comparaciones "los hombres también tienen responsabilidad"

Florinda Meza respondió a las comparaciones con Ángela Aguilar y dejó un mensaje sobre respeto, feminismo y la vida privada.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Florinda Meza se defiende de las críticas en su contra
Florinda Meza rompió el silencio y se defendió de las críticas. (AFP/ Carlos Tischler)

La vida privada de las celebridades suele convertirse en tema de debate público y recientemente Florinda Meza fue incluida en la controversia que rodea a Angela Aguilar y Christian Nodal.

A raíz de la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo y de la relación sentimental de la joven cantante, en redes, comenzaron a surgir comparaciones entre ambas mujeres.

Ante la sorpresa debe haberse involucrado en ese diálogo, la actriz de 76 años, no dudo en responder y dejar claros sus puntos de vista, pues la intérprete, que dio vida a doña Florinda en El Chavo del 8, aseguró que fue a través de una conversación con Adela Micha, cuando se enteró de la polémica que la relacionaba con Angela Aguilar.

Según contó, no comprendía porque la habían puesto en paralelo con la intérprete de música regional mexicana, pero aprovechó el momento para reflexionar sobre las dinámicas entre mujeres y destacó que a lo largo de su vida ha entendido que muchas veces los ataques más fuertes hacia una mujer provienen de otras mujeres, y que eso debía cambiar.

También invitó a pensar en un feminismo más consciente donde el apoyo y la empatía se han protagonistas, de igual manera subrayó que no se debe responsabilizar sólo a una de las partes en una relación, pues siempre hay dos personas involucradas y al recordar lo vivido con Roberto Gómez Bolaños Florinda, fue enfática señalar que las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida privada, sin que terceros se interfieran.

Comentó además que, aunque su relación con el comediante fue objeto de cuestionamientos durante años, la verdadera historia sólo la conocían ellos dos y las personas cercanas, y expresó que no comparte la idea de culpar únicamente a las mujeres en situaciones sentimentales, ya que se trata de procesos en los que los hombres también tienen responsabilidad.

Florinda recordó con respeto a Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito, y explicó que su trato con ella fue cordial, asegurando que siempre entendió la situación con madurez y que incluso Graciela le confesó en su momento que su enojo no era contra ella, sino con Roberto.

Así que la actriz llegó a la conclusión de que cada historia de pareja es entretenido únicamente a quienes la viven, y que lo más importante es mantener el respeto mutuo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo y su sentida despedida tras la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

El actor Raúl Ocampo, se pronunció a través de redes sociales tras la salida de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado envió conmovedor mensaje tras eliminación de Valeria Aguilar: "me dueles mucho"

A través de su cuenta de Instagram, Valentina Taguado lamentó profundamente la salida de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity.

Jessica Cediel en los Premios Billboard. Jessica Cediel

Jessica Cediel preocupó a sus seguidores tras revelar que continúa hospitalizada

Jessica Cediel compartió una imagen desde la clínica con un mensaje de fe, generando preocupación y apoyo entre sus seguidores.

Lo más superlike

La décima eliminación de MasterChef Celebrity estuvo marcada por la nostalgia: Valeria Aguilar se despidió con cariño y gratitud. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Raúl rompieron en llanto tras la salida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

La eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity desató lágrimas y emotivos mensajes de sus compañeros Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch Talento internacional

“Nunca hubo complot”: Miss Jalisco desmiente rumores en contra de Miss Universe México, Fátima Bosch

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia