Florinda Meza rompe el silencio tras comparaciones "los hombres también tienen responsabilidad"

La vida privada de las celebridades suele convertirse en tema de debate público y recientemente Florinda Meza fue incluida en la controversia que rodea a Angela Aguilar y Christian Nodal.

A raíz de la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo y de la relación sentimental de la joven cantante, en redes, comenzaron a surgir comparaciones entre ambas mujeres.

Ante la sorpresa debe haberse involucrado en ese diálogo, la actriz de 76 años, no dudo en responder y dejar claros sus puntos de vista, pues la intérprete, que dio vida a doña Florinda en El Chavo del 8, aseguró que fue a través de una conversación con Adela Micha, cuando se enteró de la polémica que la relacionaba con Angela Aguilar.

Según contó, no comprendía porque la habían puesto en paralelo con la intérprete de música regional mexicana, pero aprovechó el momento para reflexionar sobre las dinámicas entre mujeres y destacó que a lo largo de su vida ha entendido que muchas veces los ataques más fuertes hacia una mujer provienen de otras mujeres, y que eso debía cambiar.

También invitó a pensar en un feminismo más consciente donde el apoyo y la empatía se han protagonistas, de igual manera subrayó que no se debe responsabilizar sólo a una de las partes en una relación, pues siempre hay dos personas involucradas y al recordar lo vivido con Roberto Gómez Bolaños Florinda, fue enfática señalar que las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida privada, sin que terceros se interfieran.

Comentó además que, aunque su relación con el comediante fue objeto de cuestionamientos durante años, la verdadera historia sólo la conocían ellos dos y las personas cercanas, y expresó que no comparte la idea de culpar únicamente a las mujeres en situaciones sentimentales, ya que se trata de procesos en los que los hombres también tienen responsabilidad.

Florinda recordó con respeto a Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito, y explicó que su trato con ella fue cordial, asegurando que siempre entendió la situación con madurez y que incluso Graciela le confesó en su momento que su enojo no era contra ella, sino con Roberto.

Así que la actriz llegó a la conclusión de que cada historia de pareja es entretenido únicamente a quienes la viven, y que lo más importante es mantener el respeto mutuo.