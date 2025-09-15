Valentina y Raúl rompieron en llanto tras la salida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

L

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity estuvo cargado de emociones, pues la décima participante eliminada fue Valeria Aguilar.

Su salida de huella no sólo en la dinámica de la competencia, sino también en quienes compartieron con ella largas jornadas de cocina, entre ellos Valentina Taguado y Raúl Ocampo quienes no pudieron ocultar su tristeza al verla abandonar la cocina más famosa del país.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras la salida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

La noticia impactó con fuerza a Valentina Taguado, quien no pudo contener el llanto al escuchar que Valeria debía despedirse bajando desde el balcón rápidamente para abrazarla y demostrarle su apoyo, un gesto que conmovió a todos, pues para Valentina la eliminación no tenía lógica ya que veía en Valeria a una de las figuras más fuertes de esta temporada

Valentina Taguado y Valeria Aguilar se volvieron buenas amigas | Foto del Canal RCN.

Entre lágrimas, aseguró que le costaba creer que en esta etapa fuera ella quien dejara el delantal y destacó su talento, la dedicación en cada preparación, y la manera en que se entregaba por completo a cada reto.

“Era de las mejores”comentó con la voz entrecortada, dejando claro que para ella a la salida de Valeria no era sólo un cambio en la competencia sino una pérdida significativa a nivel personal.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo frente a la despedida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

Raúl Ocampo también quiso expresar lo que significó la partida de Valeria para él, y con tristeza afirmó que la cocina ya no se sentirá igual sin su presencia, resaltando que no solo aportaba creaciones interesantes sino también una energía especial que los unía a todos.

Raúl Ocampo afirmó que la cocina ya no será la misma sin Valeria Aguilar. | Foto del Canal RCN.

También destacó la autenticidad de Valeria tanto dentro de la cocina como frente a las cámaras, pues la catalogaba como una de esas personas que logran conectar de manera genuina con quienes la rodean, algo que en un ambiente competitivo marca una gran diferencia.

¿Cuál fue el mensaje del jurado hacia Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

Antes de abandonar la cocina, los jurados se tomaron un momento para reconocer el paso de Valeria por la competencia y le recordaron que siempre es necesario alguien con su energía positiva y con la disposición de aprender, pues para ellos se despedía con la frente en alto y por la puerta grande.

Entre abrazos y palabras de aliento, Valeria se despidió de sus compañeros dejando una mezcla de nostalgia y gratitud y su salida marcó un antes y un después en el grupo de participantes que ahora continúan sin una de las figuras más queridas de esta temporada.